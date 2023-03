El ex arquero le pegó a Francis Cagigao y Martín Lasarte al recordar las últimas eliminatorias. El ex director de selecciones se llevó todos los dardos.

La selección chilena prepara su regreso a las canchas el próximo lunes 27 de marzo. La Roja recibe a Paraguay en el estadio Monumental, con la misión de volver al triunfo después de un año sin alegrías en la adulta.

La previa del encuentro ha servido para analizar el camino recorrido hasta ahora, con el último fracaso incluido rumbo al Mundial de Qatar 2022. En la última edicicón de Todos Somos Técnicos, Johnny Herrera sacó la voz y disparó contra el gran responsable, para él, de quedar fuera de la cita: Francis Cagigao.

El ex arquero y actual panelista de TNT Sports no tuvo piedad con el ex director de selecciones, apuntándolo como el hombre que llevó a la Roja al pozo que la dejó sin participar del certamen donde Argentina se coronó campeón.

"Este tema del fracaso de la Selección yo se la adjudico netamente, porque no va al Mundial, a (Francis) Cagigao, por haber elegido al profesor (Martín) Lasarte", lanzó el ex guardameta.

En esa misma línea, Johnny Herrera enfatizó que fue el director de selecciones quién optó por Machete para la banca, cuando el equipo pedía otra cosa.

"Cualquier tipo que lo conociera a Lasarte, que hubiese trabajado con él, se daba cuenta que el tipo era radicalmente distinto a lo que quería la Selección o la que la llevó al éxito", recalcó.

Finalmente le dejó un palito a Machete, al que cailficó como un entrenador lejano al estilo con el que la Roja se coronó bicampeón de América. "Lasarte era un técnico conservador, que esperaba, que trataba de salir de contra".

La selección chilena pone la mira en Paraguay y así romper con su mala racha de un año sin triunfos. El equipo de todos no quiere más problemas, por lo que apostará todas sus fichas al duelo de este lunes, donde una derrota puede dar paso a una crisis total.