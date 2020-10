Schiappacasse durísimo con la Roja y el Chino Ríos por restarse del Plebiscito: “No vale nada que hayan suspendido un partido”

Chile vivió una jornada histórica con el Plebiscito donde la ciudadanía decidió tener una nueva Constitución. En ella participaron varios actores del deporte, pero hubo un par de ilustres ausentes: Marcelo Ríos, quien viajó de Estados Unidos pero, finalmente, no votó al no estar constituida su mesa y los cracks de la selección chilena quienes, salvo Eugenio Mena y Fabián Orellana, no hicieron el trámite para votar en el extranjero.

En esto reparó Aldo Schiappacasse en el programa Todos Somos Técnicos de CDF. “Cómo echar a perder un gran gesto. Tenemos más ídolos deportivos que nunca antes en la historia, con redes sociales, que opinan en redes sociales. Creo que este fin de semana destrozaron dos grandes gestos que pudieron marcar la historia. Lo echaron a la basura”, meditó el comunicador.

“Por un lado está el ejemplo de Esteban Paredes, que fue, se sacó todas las fotos, ejerció su derecho, fue vocal. El Chino Ríos, por otra parte, estuvo a punto de convertirse en ‘el’ ídolo deportivo marcando un gesto. Viajó desde Estados Unidos sólo para votar, porque creyó que su opinión, su voto, su presencia era importante. Fue a votar temprano, la mesa no estaba constituida, temió que lo dejaran como vocal y se fue. Cuando volvió, vio cola y estimó que lo iban a insultar, cuando en los procesos eleccionarios quien hace una cola para votar y la respeta rara vez insulta o es insultado. ¿Por qué insultarlo cuando se dijo que se valoraba su gesto de ir a votar? Es algo desperdiciado”, aseveró.

Asimismo, recalcó que “lo otro es la selección. En medio del estallido, en noviembre del año pasado, decidieron no jugar un partido. En apoyo al movimiento social, lo dijeron con todas sus letras y en una declaración. Un año después, este movimiento social se encausa como ninguno en el mundo en un plebiscito donde el país vota la próxima Constitución”.

Al partido al que hace alusión Aldo Rómulo es al amistoso entre Chile y Perú que se iba a jugar en Lima. Tras las críticas que recibió Arturo Vidal por redes sociales, los capitanes de aquel equipo se juntaron en Pinto Durán y decidieron “bajar” al equipo pese a que ya estaban en Santiago. Reinaldo Rueda, molesto, los liberó.

“Al margen de eso, que no se ha hecho nunca antes en otro lado, hay un proceso que se inicia atrás y culminaba de alguna manera ahora. En el inicio, la selección estuvo. Pensemos bien, que lo hicieron de corazón, de alma, para decir ‘queremos que llegue algo’. Pero el momento para decirlo era ahora, cuando culminaba. Y me parece que, salvo Gary Medel que dijo algo a través de redes sociales, no vi a los grandes ídolos del fútbol chileno comprometidos con esta gesta ciudadana donde ellos tuvieron una participación en el principio y la desperdiciaron ahora de manera notable. No valió de nada el gesto de antes porque ahora no aparecieron”, profundizó Schiappacasse.

Finalmente, el periodista recordó que “Eugenio Mena votó en Argentina, Fabián Orellana se inscribió en España pero jugaba el Valladolid de local y era muy difícil llegar. Pero las redes sociales las hemos ocupado para cualquier cosa, para todo”.