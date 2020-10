Marcelo Chino Ríos explica sin filtro por qué ahora no va a votar: “No ha estado bien organizado, es una falta de respeto”

Marcelo Ríos se mostró muy activo en redes sociales en la previa del Plebiscito. Al no haber hecho el cambio de domicilio electoral al extranjero, ya que reside en Estados Unidos, el ex número uno del mundo manifestó que vendría a Chile a sufragar mostrando abiertamente sus argumentos por el Rechazo.

No obstante, arribó a primera hora a su local de votación, la mesa no estaba constituida, se fue porque podía quedar como vocal de mesa y, finalmente, decidió no emitir su sufragio.

Esto lo explicó en diálogo con Bienvenidos de Canal 13. “Llamo para una cosa puntual y que me molestó. Vine a votar a Chile porque me interesaba, pero quiero hacer un alcance y demostrar lo mal que estamos y lo irresponsable que ha sido todo, lo mal organizado, mesas que no llega la gente, que pillaron un gallo curao. No ha estado bien organizado”, comentó el ex tenista.

“Dije ‘voy a ir a las 8 de la mañana, temprano’. Voy a la mesa y era el único, me dicen que falta un vocal de mesa. Esperé hasta las 8:40 y me dicen que si me quedo y me pillan, me ponen de vocal de mesa. Decidí irme, no pude votar. A las 7:30 se debió constituir la mesa y no estaban los tres tipos designados como vocales de mesa”, abundó.

Asimismo, recalcó que “es una falta de respeto hacia nosotros como gente que quiere demostrar su voto. Tenía que hacer a las 10:00, ir al médico, me acabo de desocupar, pasé por ahí y hay una cola que llega al Verbo Divino. Si me huevean adentro, imagínate cómo lo harían en la cola. Yo dije que votaba Rechazo, si llega un gallo de Apruebo, no falta un curao, puede pasar cualquier cagada”.

“Esto debería ser organizado, si empezaba a las 8:00, a esa hora debería partir. La gente que le dicen que tenía que estar de vocal de mesa, no va. Será porque está enfermo, porque le da lo mismo, porque no le importa la multa”, complementó.

Sobre lo que se viene, sentenció que “si sale Apruebo o Rechazo hay que trabajar desde mañana, pero no es ese el tema, quería explicar por qué no voté. Irme a meter a la cola de tres cuadras era no pasarlo bien. Fui a las 8:00 responsablemente y no pude votar. ¿Cómo yo sé que va a bajar el flujo de gente? ¿Quién me va a avisar? No veo televisión ni ando pendiente. Acabo de pasar y vi una cola de tres cuadras, no la voy a hacer porque no la quiero pasar mal. Quiero que entiendan que la gente que tenía que estar de vocal de mesa no está cumpliendo y por eso algunos no pudimos votar”.

Finalmente, Ríos dijo que “si no tenía examen a las 10:00 hubiera sido perfecto. Es sólo contar mi experiencia y lo encuentro una lástima”.