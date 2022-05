En su tribuna en Redgol en La Clave, Rodrigo Herrera asegura que no le da "escozor" que la selección chilena clasifique al Mundial de Qatar 2022 por escritorio, ya que "todos los equipos tienen las mismas reglas".

La denuncia que elevó la Federación de Fútbol de Chile ante la FIFA, en contra de Ecuador por la alineación indebida de Byron Castillo, puede abrir una ventana por la que la Roja se clasifique al próximo Mundial de Qatar. Por escritorio, como dicen los más ortofoxos, pero también con estricto apego al reglamento de la competencia.

Frente a eso, Rodrigo Herrera no tiene dudas. En su tribuna de Redgol en La Clave, el destacado periodista reconoció que tiene "esperanza" frente a la apelación chilena. "Y no pienso en ningún tema ético ni que me dé escozor ir al Mundial de esta manera. Yo quiero ir al Mundial porque todos teníamos las mismas reglas y está muy bien que el reglamento sea respetado", sentenció.

"Hay una moralina excesiva con que perdimos en la cancha, que esta cuestión no está bien o que estamos haciendo las cosas mal. ¡Pero por favor! La cancha también tiene que ver con un reglamento, y si hay un equipo que se salta las normas, la deportividad te obliga a sancionarlo", subrayó el comunicador.

"En las clasificatorias pasadas, Chile y Perú metieron escritorio y Perú llegó al repechaje por escritorio. Fue al Mundial, ganó plata, expuso a sus jugadores, que crecieron, y ganó prestigio. Han pasado cuatro años y nadie anda diciendo que los peruanos fueron a Rusia por escritorio. La gente se olvida: acá hay mucho que está en juego", subrayó.

Los ingresos de la selección chilena por ir al Mundial de Qatar 2022



Otro de los aspectos muy favorables en caso de ir al Mundial es el económico. Rodrigo Herrera asegura que "el piso por ir al Qatar son 14 millones de dólares: dos por clasificar y doce por jugar la primera fase. Si pasa de fase, son seis millones más. Podemos financiar un nuevo Juan Pinto Durán yendo al Mundial. Podemos financiar un montón de planes deportivos para mejorar", explicó el periodista nacional.

"Y por otro lado, hay una franja de futbolistas que están entre los 22 y 28 años, que todavía tienen posibilidad de otro ciclo, que ganarían una experiencia increíble. Tenemos conciencia de que Chile no va a ir a ganar el Mundial, pero si va, independientemente de las circunstancias, sería todo ganancia para el fútbol chileno", puntualizó.

La federación chilena denunció a Ecuador ante la FIFA por el presunto uso de documentos falsificados para acreditar el origen y fecha de nacimiento del jugador Byron Castillo, ante la existencia de documentos similares en Colombia, que han sido acreditados por la autoridad de ese país.

En caso de que la FIFA atienda el reclamo de Chile, Ecuador perderá los puntos de los ocho partidos en que intervino el lateral del Barcelona de Guayaquil y se les otorgarán a sus rivales, la Roja sumará cinco unidades y quedará cuarto en la tabla de posiciones, con un boleto a Qatar literalmente caído del cielo.