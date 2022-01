La selección chilena quedó virtualmente fuera del próximo Mundial tras caer en las eliminatorias a Qatar 2022 frente a Argentina, por 1-2 en el estadio Zorros del Desierto de Calama, y ganarle a Bolivia en La Paz y a Uruguay de local ya no alcanza: también hay que sumar en Brasil contra la Verdeamerla y esperar que los rivales directos dejen puntos en el camino.

En RedGol en La Clave, Rodrigo Herrera comenzó el programa de este amargo viernes con una reflexión que va más atrás del ayer y fue crítico de las decisiones dirigenciales que tienen al fútbol chileno estancado y hasta en retroceso.

“En la mayoría de los momentos de nuestra historia perder por 1-2 contra Argentina no era un mal resultado, pero el de ayer nos talla la lápida. Al Mundial no vamos no por perder con Argentina, sino por no ganarle a Colombia cuando estaba Reinaldo Rueda, por perder con Venezuela por vez primera allá de visita; al no poder romper el cerco de Bolivia o conseguir sólo un punto de nueve en la pasada fecha triple”, dijo el conductor de RedGol en La Clave.

El rostro de la casa agregó que “estamos casi fuera del Mundial por una dirigencia que se equivocó con escoger a Reinaldo Rueda, y que se apuró después en despedirlo para traer a un técnico con menos currículum que el que se fue”.

Sobre la misma, Herrera complementó que “estamos fuera porque ya no tenemos jugadores de elite, porque nuestra industria es deficitaria. Ecuador, Colombia, Uruguay y todos nuestros rivales directos están trabajando mejor y vendiendo al extranjero más futbolistas que nosotros”.

Rodrigo Herrera sentenció que “me da mucha pena lo que estamos viviendo, constatar que no vamos al Mundial. No era la manera de despedir a esta generación dorada, le debemos infinito agradecimiento, pero llegó la hora de tomar determinaciones profundas que nos pongan en una posición de privilegio y no en la encrucijada de pensar en pequeñas ventaja como ir a la altitud para perder como siempre. Arrancamos un día triste”.

