¿Qué necesita Chile Sub 17 para avanzar? Los resultados que favorecen a La Roja ante Ecuador

Chile Sub 17 tendrá un partido muy importante ante Ecuador en la 5° fecha del Sudamericano. La Roja está muy cerca de clasificar al hexagonal y así seguir luchando por la posibilidad de asistir a la siguiente Copa del Mundo. Conoce a continuación qué resultados le sirven a los nacionales para avanzar.

¿Qué necesita La Roja Sub 17 para avanzar?

Chile está en el 2° lugar del Grupo A con 6 puntos y solo es superado por Brasil que tiene 7 unidades. En el 3° y 4° lugar están Uruguay y Ecuador, respectivamente, con 4 puntos. En el último lugar está Colombia con 1 unidad, sin posibilidad de clasificar.

Con el panorama descrito anteriormente, con un triunfo o un empate La Roja clasifica de manera automática. En caso de una derrota, habría que sacar la calculadora y esperar que Uruguay no le gane a Brasil.

La ilusión de la Copa del Mundo

La Roja Sub 17 tiene la esperanza de poder llegar al hexagonal y así luchar por la clasificación al Mundial de la categoría. Para lograrlo, deberá quedar entre los cuatro primeros de la fase final. El torneo planetario aún no tiene una sede, debido a que la FIFA le quitó la organización a Perú por no cumplir con los plazos ni garantías que requiere un evento de esta envergadura.

Chile ha logrado clasificar a las últimas dos Copa del Mundo Sub 17 con un denominador común: Hernán Caputto. El argentino nacionalizado ha demostrado un buen trabajo en las selecciones menores, sobre todo en tiempos en que esto se ha visto tan cuestionado tras el fracaso de la Sub 20 de Patricio Ormazábal.

La Roja tiene grandes posibilidades de avanzar de ronda y clasificar ante Ecuador. Le basta con un empate o que Uruguay no derrote a Brasil. Chile ha ganado sus últimos dos encuentros ante la Celeste y Colombia.