Presidente de la ANFP se saca los pillos con Vidal y Pellegrini: "Aquí nadie ha sacado al Profe Rueda"

Pablo Milad salió al paso de las reacciones de Arturo Vidal y Manuel Pellegrini, que criticaron la salida de Reinaldo Rueda de la selección chilena en medio de las eliminatorias. El presidente de la ANFP aseguró que "aquí nadie ha sacado al Profe Rueda".

"No, para nada. He hablado muchas veces con Arturo con respecto al Profe. Le expliqué que la decisión del técnico fue netamente personal. Cuando asumí, el primer contacto lo tuvimos con el Profe Rueda y le presté todo mi apoyo", clarificó el timonel del fútbol chileno.

"Arturo sabe que fue una decisión netamente persona del Profe, porque no estaba cómodo. No por mí", dijo en alusión a la crítica directa que hizo el mediocampista del Inter de Milán contra los dirigentes del fútbol chileno, "que no entienden nada de esta actividad".

De todas formas, descartó que el impasse con Arturo Vidal se extienda a la actualidad de La Roja. "Esto no implica ruptura, la selección va más allá de las personas, es un símbolo que nos une a todos por un objetivo, que es el Mundial de Qatar", reconoció Milad.

Reinaldo Rueda terminó su ciclo en la selección chilena con un 43 por ciento de rendimiento. Foto: Agencia Uno

Milad le responde a Manuel Pellegrini



El otro crítico ante la salida de Reinaldo Rueda fue el técnico de Betis, Manuel Pellegrini, quien calificó como "una pésima decisión" la determinación de dejar de contar con el entrenador y que éste partiera a la selección de Colombia.

"Las declaraciones de las personas las respeto. Aquí nadie ha sacado al Profe Rueda, sino que fue una decisión netamente personal. Cuando conversamos profundamente, por muchas horas, me hizo saber que no estaba cómodo en el país. Y luego, con el interés de Colombia en él, se abrió la expectativa de ir a su propio país", explicó Pablo Milad.

Finalmente, el presidente de la ANFP clarificó que respeta "la opinión de Manuel Pellegrini, pero (la salida de Rueda) es una decisión plenamente personal. Por eso le abrí las puertas a Rueda para que no se sintiera atado a un lugar donde no estaba cómodo", completó.

La dirigencia del fútbol chileno se encamina ahora a buscar quién será el reemplazante de Triple R, una decisión que debe zanjar contra el tiempo de cara a los duelos eliminatorios de marzo, ante Paraguay y Ecuador.