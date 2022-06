Pesimismo total de Patricio Yáñez y Cristián Caamaño con el relevo de la Roja: "No hay materia prima"

La selección chilena culminó la gira por Asia con una nota baja pues en los tres compromisos no pudo sumar victorias luego de las caídas ante Corea del Sur y Túnez, además del empate con derrota en penales frente a Ghana, partidos que significaron el debut de Eduardo Berizzo como entrenador.

Si bien es un ciclo que recién comienza y que esta nómina ni siqquiera la armó el técnico, la preocupación se centra en los jugadores que están disponibles para el Toto a futuro, especialmente tomando en cuenta la edad de los referentes de la Roja quienes deberían forzar la marcha para llegar al Mundial de 2026.

Para Patricio Yáñez y Cristián Caamaño de Deportes en Agricultura, el panorama no es nada positivo. "Yo creo que no hay materia prima. Yo lo que digo ahora es que con lo que hay yo creo que hay que recurrir es a los viejos rockeros. Ya me veo un mediocampo con Pulgar, con Aránguiz, con Vidal", dijo el exjugador en el programa.

Quien vistiera las camisetas de Colo Colo y Universidad de Chile el problema es delicada y es por eso que el Toto tendrá una complicada tarea por delante. "Es que no hay materia prima. Tendría que hacer Berizzo un trabajo de joyería. Es por eso que esta gira sirvió para darse cuenta de quiénes sirven y quiénes no sirven", enfatizó.

Sus palabras fueron secundadas por el periodista. "Si tú lo comparas a cuando se inició el proceso Bielsa, con 19 o 18, estos chicos están en Chile. Marcelino Núñez en la generación sub-20 de 2007 no hubiese ido ni al Mundial. Todo esos chicos, independientemente de que llegaran o no a la adulta, ya estaban en Europa", puntualizó.

"Estoy con el Pato en esta, la materia prima es muy poca. Fíjate con los delanteros. Si tú sacas a Ben, ¿cuál es el cuarto delantero de la selección chilena? En un momento estabas tú (le dijo a Mauricio Pinilla), estaba el Nico Castillo, estaba Paredes, aparte de Vargas y Alexis", siguió analizando el comunicador.

Es por eso que mostró su absoluta preocupación con el futuro de la Roja. "Por más trabajo que haga Berizzo no sé si estos chicos se puedan consolidar. Ojalá Gonzalo Tapia se consolide, pero Clemente Montes tiene dos años desaparecidos, estamos esperando que se pegue un arranque. Estamos esperando cosas de chicos que en sus clubes con tres técnicos distintos lo hicieron. A lo mejor no eran tan súper clase como nosotros pensamos".