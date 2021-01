Patricio Yáñez sale al baile tras la última polémica de Colo Colo: "Lo de Gustavo Quinteros no es un Pato Yáñez"

Gustavo Quinteros está en el ojo del huracán tras realizar un grosero gesto durante la victoria de Colo Colo por 1-0 frente a Deportes Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán. El DT del Cacique se enfrascó en una discusión con los jugadores locales y se llevó su mano a los genitales.

Quinteros se fue expulsado y terminó viendo el duelo desde las tribunas. Tras el encuentro y con más calma, el entrenador de Colo Colo ofreció disculpas por su actitud grosera, pero se defendió asegurando que sufrió constantes provocaciones del cuadro nortino. "Me arrepiento profundamente de haber hecho lo que hice", expuso el DT.

Pero con el hecho ya consumado, era inevitable que se recordara el famoso Pato Yáñez de Patricio Yáñez ocurrido en pleno el Maracanazo de la selección chilena frente a Brasil, incluidos los populares memes.

“Me di cuenta (de los memes), la mano venía fea… no la mano de Quinteros, sino para mí”, sostuvo Patricio Yáñez este lunes en Deportes de Radio Agricultura.

Consultado si el reciente gesto del DT albo es homologable al suyo en Brasil, el otrora delantero de la Roja y Colo Colo fue tajante: “para nada (lo de Quinteros no es un Pato Yáñez)… y no me gusta la cuestión”, expuso.

Sobre la misma Manuel de Tezanos sentenció que “lo que hizo Gustavo Quinteros no es un Pato Yáñez, es otro gesto técnico. Parecido, pero no igual”.