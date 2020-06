Patricio Yáñez revela la verdad sobre el penal de Carlos Caszely en 1982: “El designado no le quiso pegar”

Este 17 de junio es una fecha muy recordada por los hinchas del fútbol chileno, porque se recapitula el penal de Carlos Caszely, quien falló el lanzamiento ante Austria en el Mundial de España 1982.

Bajo ese contexto, Patricio Yáñez, miembro de esa recordada Selección Chilena y ahora comentarista deportivo en Deportes en Agricultura, reveló la verdad de ese penal mencionando que Caszely no era el designado por el entrenador Luis Santibáñez.

“Caszely agarró la pelota, porque el futbolista designado no le quiso pegar. De hecho, cuando le hacen la falta y está en el suelo me dice: ‘pégale tú, porque yo estoy hecho bolsa’. Pero como vio que nadie agarró la pelota él tomó el balón y le pegó”, partió diciendo Yáñez.

El momento que Caszely falló el penal ante Austria.

En la misma línea, agregó que “por código de camarín y respeto a los jugadores no voy a revelar quién era el designado, pero te puedo ratificar que hablé con Caszely hoy (martes) temprano y me dijo que él no era el designado para patear los penales”.

Además, el periodista Manuel De Tezanos le preguntó directamente si el designado era Miguel Ángel Neira, a lo que Yáñez prefirió no confirmar ni negar, por el conocido código camarín de los futbolistas.

Recordemos que ese encuentro terminó favorable por 1-0 a la selección de Europa Central, que fue el debut de la Roja en la cita planetaria y que, tras los tres partidos de la fase de grupos, Chile quedó eliminado con tres derrotas.