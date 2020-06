Carlos Caszely: "Chile no va a ser un país mejor después de la pandemia, eso es mentira"

Un oscuro panorama para el país pintó Carlos Humberto Caszely en conversación con Después te Explico de RedGol. El Rey del Metro Cuadrado no cree que la pandemia altere los vicios de una sociedad y critica especialmente a la clase política.

"Chile no va a ser un país mejor después de todo esto, eso es mentira. Qué vamos a ser más solidarios", sentenció el ídolo colocolino antes de criticar el acuerdo conseguido por el mundo político después del estallido social.

"Uno lo puede ver cuando vino lo maravilloso del 18 de octubre, con cuatro millones de personas desfilando en las calles. Y se juntaron todos los políticos, desde los comunistas a la UDI a darse el gran abrazo de acuerdo, que era igual que el último día de la Teletón, cuando se pegan codazos", asume.

"Dijeron que se iban a bajar los sueldos y hasta el día de hoy no lo hacen. No son capaces, ninguno, de ver más allá de sus narices, porque la teta es muy buena y no la quieren dejar", lamenta Caszely.

Carlos Caszely no tiene pelos en la lengua a la hora de hablar de política y la actualidad del país (Agencia Uno)

"Hay giles que llevan 40 años, desde que vuelve esta pseudodemocracia. ¿Y qué han hecho por la gente? Nada. No esperen un cambio tan radical mientras sigan los mismos giles en el Congreso", advierte el ex mundialista chileno.

Finalmente, Caszely asegura que "desde que murieron Salvador Allende y Gladys Marín no existe la izquierda en este país, Existen los aprovechadores de izquierda. Y eso es muy difícil cambiarlo, tienen que ser nuevas generaciones", completó.