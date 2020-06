De Tezanos: "Con Aránguiz, Vidal y Alexis como están jugando, tenemos de sobra para pelear las eliminatorias"

Las eliminatorias tienen fecha de inicio para septiembre y la reaparición de los jugadores chilenos en el fútbol europeo llena de ilusión a los fanáticos. Y también a Manuel de Tezanos, que cifró altas expectativas para la selección chilena.

En conversación con Gonzalo Fouillioux en su canal de Youtube Balong, Manoel manifestó su optimismo luego de ver las presentaciones de Arturo Vidal, Alexis Sánchez y Charles Aránguiz después del reinicio de las ligas del Viejo Continente.

"Con Vidal como está jugando, con este Alexis que es lejor mejor que cualquier delantero que tenemos, y con Charles; creo que tenemos de sobra para pelear en las eliminatorias", aseguró el comentarista deportivo este mediodía.

"Me dio lata (la eliminación de Inter) porque quería ver a Alexis en la final de la Copa Italia. Ojalá lo recuperemos. Y Charles este fin de semana, qué bien juega, que rápido, cuándo hace la pausa, cuándo mete pelotas entre líneas... es increíble, no se equivoca", destacó De Tezanos.

Un panorama que, de todas maneras, no resuelve la anemia de gol. "(Tienen experiencia), pero una eliminatoria y un Mundial más les queda. Me gustaría que apareciera un pendejo que pudiera hacer goles, eso nos mata. No tenemos gol, no tenemos recambio", advirtió MDTP.

En ese sentido, criticó al técnico de la Roja, Reinaldo Rueda. "Es un equipo que ha competido poco, pero no sé: hay algo que no cuaja. Creo que podríamos aprovechar los cambios en la ANFP para buscar una alternativa, pensando en que queda suficiente para las eliminatorias. Puedo estar equivocado, pero no me convence", completó De Tezanos.

El fin de semana fue especialmente positivo para los chilenos. Vidal anotó el primer gol del Barcelona en la victoria sobre Mallorca (4-0), Sánchez remeció al Inter en los minutos finales del 1-1 ante Nápoli y Aránguiz gravitó en el 1-1 de Bayer Leverkusen y Schalke 04.