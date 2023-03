El ex entrenador de la selección chilena sub 20, Patricio Ormazábal, aseguró que los jóvenes futbolistas nacionales carecen de herramientas psicológicas y lanzó una dura realidad: las jóvenes promesas sueñan con irse al fútbol europeo, pero las distancias son casi inalcanzables.

La selección chilena sub 20 timbró otro fracaso para el fútbol nacional en el reciente Sudamericano de Colombia, eliminada en fase de grupos con bajo desempeño, sin pasajes al Mundial de Indonesia 2023.

La Roja empató 1-1 con Ecuador, perdió ante Uruguay (0-3), derrotó a Bolivia (1-0) y cayó ante Venezuela. Los rendimientos de jugadores como Lucas Assadi, Darío Osorio y Joan Cruz estuvieron lejos de lo esperado, así como también las decisiones del entrenador Patricio Ormazábal. El Sudamericano le terminó costando el puesto al DT.

En conversación con DirecTV, Pato Ormazábal manifestó que “cuando los jóvenes no juegan en el primer equipo de sus clubes dejan de competir y eso a nivel internacional te pasa la cuenta. Los jugadores se dieron cuenta cuando fuimos a Inglaterra: muchos quieren jugar en Premier League y estamos muy lejos de eso”.

Sobre la misma se fue a la parte mental, donde deja abierta la misma crítica de siempre: los jóvenes no toman buenas decisiones, se nublan y terminan siendo sus primeros enemigos por la ausencia de herramientas psicológicas.

“Los resultados en el fútbol chileno no son buenos en general, tanto en la selección como en el torneo. En la selección quedamos al debe en la parte sicológica. Técnicamente el jugador chileno es bueno pero nos quedamos atrás en lo sicológico”, expuso el ex DT de la sub 20.

Pato Ormazábal sentenció que “los jugadores jóvenes cuando no los citan un par de fechas se quieren ir del equipo. No se pueden conformar sólo por jugar en base a la regla sub 21. Este diagnóstico yo lo tenía claro antes del Sudamericano”.