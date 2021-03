Paraguay amenaza no jugar la fecha de eliminatorias a tres semanas de su visita a la selección chilena

El presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, puso el grito en el cielo a casi tres semanas del duelo de la Alborroja como visita contra la selección chilena por la quinta fecha de las eliminatorias a Qatar 2022, duelo pactado para el jueves 25 de marzo.

En medio de rumores de una posible suspensión de la fecha, las selecciones sudamericanas sufren debido a que las restricciones sanitarias de Inglaterra y Alemania producto de las nuevas alzas en casos de coronavirus. Por esta situación, los países de la región podrían verse imposibilitados de contar con todos sus jugadores. La Conmebol y FIFA ya negocian, mientras Paraguay advierte que bajo estas condiciones no quiere jugar.

“Hemos tenido una reunión con el consejo ejecutivo de Conmebol y la idea es buscar soluciones con las convocatorias con jugadores del Reino Unido. No poder contar con los jugadores sería un enorme perjuicio. Las gestiones se están realizando y esperamos una respuesta. Será difícil jugar en esas condiciones, en donde no se puedan contar con nuestros jugadores”, dijo Robert Harrison a FALG 1080 AM.

Agregó que “no les dan el permiso por una reglamentación FIFA, que está vigente hasta el mes de abril, no solo el Reino Unido, sino cualquier club de FIFA. Hemos tenido el caso de New York que no nos quiso ceder nuestro jugador, también los casos de Perú y Venezuela que no contaron con sus atletas, pero para este combo de marzo no estamos dispuestos a jugar si no nos ceden jugadores”.

Sentencia que “la FIFA está buscando soluciones, Alejando Domínguez (Conmebol) también está trabajando con ellos para encontrar una mejor salida. Sin jugadores es inviable jugar, la semana que viene hay una reunión para resolver eso, antes de la quincena de este mes”.

Chile recibe a Paraguay el jueves 25 de marzo desde las 21:30 horas en el Estadio Nacional. Por la sexta fecha, la Roja visitará a Ecuador el martes 30 desde las 18:00 horas en el estadio Rodrigo Paz Delgado.