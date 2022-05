Wilson Carabalí, el ex defensor ecuatoriano y padre del arquero de Colo Colo, Omar Carabalí, se refirió a la gran polémica que marca hoy por hoy el fútbol sudamericano: el caso de Byron Castillo, quien fue denunciado por la Federación de Fútbol de Chile en medio de las dudas por su nacionalidad.

La idea en Chile es que se confirme que en realidad en seleccionado ecuatoriano nació en Colombia y establecer que sus papeles no están en regla, para así sumar los cinco puntos restantes de los duelos de la Roja ante Ecuador para meterse por secretaría al Mundial de Qatar 2022.

Carabalí papá habló con Paulo Flores y RedGol manifestado que “eso del juicio, yo al ser ecuatoriano estuve mucho tiempo en Ecuador involucrado con el fútbol, y esto de los documentos este niño lo viene arrastrando desde que empezó a jugar, desde chico”.

“Él estuvo en Norteamérica, que es el club donde inició y yo conozco al que era presidente. Después pasó a Aucas e Independiente. Los clubes que jugaban contra él y perdían los puntos lo denunciaban o demandaban. Hasta tal punto que la Federación Ecuatoriana de Fútbol hizo una investigación y el resultado de los organizamos que tratan este tipo de problemas fue que es ecuatoriano. Por eso ponen a Byron Castillo a jugar por la selección o Barcelona, que jugó la Copa Libertadores. Y a Barcelona entonces le habrían quitado los puntos”, agregó el ex futbolista.

El papá de Omar Carabalí complementa que “es una cuestión de ver qué pasa. Porque no creo que legalmente se pueda conseguir algo. Uno puede poner una denuncia, pero me parece que simplemente se está luchando por buscar un puesto en el Mundial y lo empezaron los colombianos. Chile se agarró de eso, pero según las cuentas colombianas ellos van al Mundial, y en Chile va Chile. Es más por ir al Mundial que por un reclamo en sí”.

“Se va a reclamar, a luchar, pero los organismos que saben y tratan este tipo de problemas no creo que definan lo contrario. Es una noticia que se ha regado por Sudamérica, pero en Ecuador no pasa nada, ni siquiera se está defendiendo”, añade Wilson Carabalí.

Incluso, el papá del arquero de Colo Colo reveló que en sus primeros pasos por el fútbol Omar Carabalí también sufrió una situación parecida producto de las dudas que generaba su desarrollo en comparación con los niños de su edad.

“Es como con mi hijo Omar, cuando en Ecuador tenía la academia de fútbol Wilson Carabalí y me enfrentaba contra otras academias y me reclamaban por Omar porque cuando era infantojuvenil era muy alto… pero no porque ponían una denuncia era real. Simplemente era más grande de lo normal y tenía más reflejos. Le hicimos como 10 carpogramas y yo como papá sabía que estaba todo en regla”, sentenció Wilson Carabalí.