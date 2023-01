Tras la tremenda derrota de la Sub 23 ante Santiago Wanderers en Valparaíso, el periodista le cayó con todo al técnico. "Que se vaya a Paraguay, España, donde sea, pero no puede continuar en Chile", sentenció.

Eduardo Berizzo no lo pasa bien en la Selección Chilena. El técnico nacional no logra ganar ni con la Sub 23 y además de eso pasa papelones como el del pasado miércoles, cuando esa escuadra, que se prepara para los Panamericanos 2023 y Preolímpico 2024, cayó por 5-0 ante Santiago Wanderers, en un partido benéfico en Valparaíso.

Dura realidad del técnico que busca implementar el recambio con el mismo involucrándose en las divisiones inferiores de La Roja, especialmente en la Sub 23, a la que ya le ha dirigido dos partidos. Sin embargo, la apuesta no le ha salido tan bien y todo parece indicar que el DT comenzará las Eliminatorias jugándose el puesto.

Sin embargo, hay quienes no tienen tanta paciencia y apuestan por una salida inmediata del técnico. En ese grupo está Pancho Eguiluz, quien en el podcast de Todo es Cancha, reventó a Berizzo y pidió que se vaya de la selección mañana mismo.

"No puedes perder 5-0 con nadie, ni con equipos de la B, ni de la A, ni con Brasil, ni con Alemania. Perder por ese resultado es una verguenza que en cualquier país te saca el técnico del equipo que esté dirigiendo", comenzó.

Luego, agregó que "el desastre no es solo con la Sub 23. Equipo que toma Berizzo es un desastre. No gana nada, no ha ganado ni un p*** partido desde que llegó. En la Sub 23 ganó un partido corneta con Perú solamente".

"Afortunadamente para estos chicos, el partido no fue televisado, pero Eduardo Berizzo tiene que tener su maleta armada y partir mañana a Paraguay, a España, a Argentina, donde sea. No puede continuar en Chile. Es un técnico que da verguenza. No vino a trabajar.", cerró.

Duras declaraciones en una de las semanas más duras de Berizzo al mando de La Roja. En un partido que prometía pasar sin pena ni gloria, se armó un problema enorme que pone en tela de juicio el recambio tan ansiado en el fútbol nacional.

Revisa las declaraciones de Pancho Eguiluz