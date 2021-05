Pablo Milad, presidente de la ANFP: "Chile no tiene problemas en hacer un torneo como la Copa América"

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, reafirmó el compromiso de Chile frente a la posibilidad de recibir la Copa América, que se disputará a partir del 13 de junio en Argentina y Colombia, en medio de la incertidumbre que envuelve la confirmación de las sedes.

"Tengo un gran respeto por el presidente de la federación colombiana. Si se diera, estamos dispuestos para organizar la Copa América. El Gobierno ha mostrado su disposición, pero no más que eso", puntualizó el mandamás del fútbol chileno en TNT Sports.

Milad ya elevó el ofrecimiento. "No hemos tenido comunicación directa, pero he hablado con el presidente de Conmebol, y sabe nuestra postura. No tenemos problemas en hacer un torneo como la Copa América. Tenemos la estructura y la organización", complementó.

De la misma manera, el timonel abordó la posibilidad del albergar público en los estadios durante la pandemia, luego de que se completara un año sin presencia de espectadores en los encuentros del fútbol chileno.

El presidente de la ANFP, Pablo Milad, puso a Chile a disposición de convertirse en sede de emergencia para la Copa América que comienza en junio. Foto: ANFP

"La pena que tengo es que la gente no pueda ir al estadio. Sin hinchas, el fútbol no es lo mismo. Tengo mucho optimismo con que pueda volver el público. Hemos entregado al Minsal dos propuestas con un aforo de 30 por ciento y que varían en relación a la etapa en la que está la comuna en la que se juega el partido", reconoció el dirigente.

El incremento de los casos dilapidó ese esfuerzo. "Aumentaron los contagios y esto quedó en espera. Ahora ya existe un gran porcentaje de gente vacunada y esperemos que aumente en el próximo mes. Además, somos de las ligas con menos porcentaje de positividad en exámenes PCR, con un 0,17 por ciento en el torneo pasado", subrayó Milad.