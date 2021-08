Aunque Nelson Tapia se fue a trabajar a Ecuador hace seis años, mantiene todas las conexiones de una brillante carrera, marcada por su presencia en la selección chilena. Y en esa óptica, lamentó la ausencia confirmada de Alexis Sánchez en la Roja, por lesión.

Chile se enfrentará con Brasil en Santiago el 2 de septiembre, luego con Ecuador en Quito (5) y Colombia en Barranquilla (9), en una inédita triple fecha válida por las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

"Hace dos días atrás me comuniqué con él para saber si iba a venir a Ecuador. Me dijo que era complejo que llegara a estos partidos. Nos queremos mucho, siempre las bendiciones son para él y su familia, por el esfuerzo de llegar hasta donde se encuentra", subraya Tapia.

El arquero de Chile en el Mundial de Francia 1998 y los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 no quiere perderse la visita de la selección a Quito. "Estuve hablando con Claudio (Bravo) y con el presidente de la ANFP para ver si tenía la posibilidad de ver ese encuentro", explica.

"No podía ir al hotel porque me lo impide la burbuja sanitaria, pero sí estoy haciendo todas las consultas para ir a ese partido en Quito", reconoce Tapia, que dirigió técnicamente hasta el mes pasado al Guayaquil Sport de ese país.

Apoyo a los jóvenes nominados a la Roja



Nelson Tapia vivió de cerca el salto de Alexis Sánchez al profesionalismo, tanto en la selección chilena como en Cobreloa. Y una década después, trabajó con la selección Sub 17 junto a Miguel Ponce. Por eso aprueba los últimos movimientos en la Roja.

El técnico Martín Lasarte incluyó en su última nota a Robbie Robinson, nacido en Estados Unidos y con madre chilena, quien se sumará para las eliminatorias. "Con la ausencia de Alexis me parece bien la incorporación de Robinson", dice Tapia.

Nelson Tapia es uno de los medallistas olímpicos que dejó Sydney 2000

"En 2015 se hacía un seguimiento a todos estos chicos del extranjero que tuvieran madre chilena o padre chileno. Había un chico muy interesante, Sebastián Soto de Estados Unidos, que seguíamos con Miguel Ponce. Y hoy día se les está dando esa posibilidad", valora.

Así mismo se refiere a Marcelo Allende, ex mundialista Sub 17 y que finalmente encontró un boleto a la selección chilena, gracias a su buena participación en el Torque de Uruguay. "Me parece que debiera haber estado mucho antes", dice Tapia.

Nelson Tapia debutó como entrenador en el fútbol de Ecuador

"Es de la selección Sub 17 de 2015. Estuvo preparándose en el Arsenal, jugó en México, hizo su carrera afuera, muy pocos lo conocen y me pone muy contento que Marcelito esté en la selección", completa el ex arquero campeón en Cobreloa y Universidad Católica.

Recuerda que podrás ver los quince partidos de la próxima fecha triple de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 en septiembre, vía streaming en vivo y en directo por Redgol. Sólo ingresa desde su dispositivo elegido, con conexión wifi o fija. Válido para territorio nacional.

El futuro de Nelson Tapia en Ecuador



Luego de un paso por Independiente de Cauquenes, Nelson Tapia viajó a Ecuador en 2016 para convertirse en ayudante del uruguayo Guillermo Almada en Barcelona. Tuvo la chance de dirigir el primer equipo y luego, de encabezar el ascenso de Guayaquil Sport.

Hoy está cerrando ese exitoso ciclo. "Siempre quise venir a Ecuador y hacer mi carrera en Ecuador. Estoy con aprendizaje y conocimientos adquiridos, muy contento con el grupo de trabajo que hicimos aquí en Guayaquil Sport", reflexiona el ex arquero.

He visto alternativas de clubes chilenos, y estoy capacitado para liderar cualquier grupo"

El futuro está en suspenso. "Me tocó la determinación de llegar a un acuerdo y finiquitar, para salir como debe ser. He tenido acercamientos con algunos clubes acá en Ecuador. Tuve un acercamiento con gente de Colombia, pero primero quiero solucionar el finiquito", explica.

Luego pasará por su tierra antes de retomar el fútbol. "La idea sería regresar a Chile y darme un poquito de cariño, de energía. Hace tres años que no voy a Chile. He visto alternativas de clubes chilenos, y estoy capacitado para liderar cualquier grupo", completa.