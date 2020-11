Nacho Saavedra y su ausencia de la selección chilena: "Hay jugadores top y a mí todavía me falta por mejorar"

Ignacio Saavedra ha sido uno de los jugadores más valorados en el exitoso ciclo de Universidad Católica como bicampeón del fútbol chileno y puntero de la actual liga. Pero así mismo, se extraña su presencia en la selección que dirige Reinaldo Rueda.

El mediocampista abordó el tema sin tapujos. "Yo me enfoco en estar bien en la UC. Es el sueño de todo jugador chileno estar en la selección, pero estoy tranquilo. En La Roja hay jugadores top de primer nivel. A mi me falta aún por mejorar", sentenció este mediodía.

Según el Nacho, "el camino siempre será hacer las cosas bien en el club, y tarde o temprano llegará (la convocatoria). Pero no es algo que esté pensando en eso todos los días. Por el momento estoy mouy feliz de esta en la UC".

Además, aprovechó de aclarar su ausencia en el último Sudamericano Preolímpico, pese a que había cumplido gran parte de la preparación y había sido campeón recientemente con el conjunto cruzado.

"Por lo del Preolímpico yo tengo que hacer una autocrítica. Se habla de que no fui por decisión técnica, pero no fui porque no estaba bien. Me lesioné tres días antes de la entrega de la nómina final", reconoció el canterano universitario.

En ese sentido, el jugador de 21 años asumió que no estaba en las mejores condiciones. "Yo venia de un 2019 súper complicado personalmente, por las lesiones. La autocrítica es mía, yo no fui porque yo no estaba bien", explicó.

Finalmente, Saavedra se reconoció como hincha de La Roja y se asume a la expectativa de una nominación. "Siempre apoyo a la selección y si algún día me toca estar espero que también nos apoyen", completó.

Universidad Católica volverá a la actividad el próximo domingo, cuando sea anfitrión de Deportes Antofagasta por la vigésima fecha del Campeonato Nacional. Cuatro días más tarde visitará Montevideo, para jugar ante River Plate por la Copa Sudamericana.