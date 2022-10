Matías Fernández Cordero es campeón de América. El carrilero, quien arribó hace menos de tres meses al fútbol ecuatoriano desde Unión La Calera, disputó la totalidad de la final de la Copa Sudamericana 2022 y alzó el título junto a Independiente del Valle.

Y en medio del mejor momento de su carrera, Fernández se ilusiona con recibir un llamado de la selección chilena. En conversación con ESPN, el formado en Santiago Wanderers se refirió a sus metas luego de haberse consagrando campeón y puso a la Roja como prioridad.

"Acá me dicen mucho del tema de la selección. No pensaba que me iban a nominar para la gira recién pasada, porque estaba muy pegado al partido de la final. No me han dicho nada y no me puedo ilusionar todavía, pero tengo las ganas", manifestó.

"Representar a mi país es lo mejor que me puede pasar y es una de las metas que tengo. Espero que se me pueda dar en algún momento, si no es ahora que sea después", complementó.

"Creo que estoy en condiciones. Obviamente soy de los que siempre dice que se puede trabajar más y estar en un mejor nivel, creo en el trabajo personal y estoy muy ilusionado con el momento que estoy pasando, pero también estoy con los pies sobre la tierra", continuó.

"Una vez un profe me dijo que me preocupara de lo que mí dependía. Y de mí depende trabajar bien, seguir consiguiendo cosas importantes e ir por más. Quiero mucho más en mi carrera y espero seguir dando cosechas de eso", agregó.

La selección chilena vivirá una nueva fecha FIFA en noviembre, antes de que comience Qatar 2022. ¿Sabe si le llegará un llamado de Eduardo Berizzo? "No sé si estaré en la nómina, pero me ilusiono con estar", sentenció el campeón.