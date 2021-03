Martín Lasarte revela el porqué de las no nominaciones a Eugenio Mena y Eduardo Vargas para el duelo ante Bolivia en su debut en la selección chilena

Martín Lasarte debuta este viernes al mando de la selección chilena cuando enfrente en El Teniente de Rancagua a la selección de Bolivia a las 22:00, partido que lo puedes ver en vivo y en directo a través de Redgol.

Este jueves conversó con la prensa en forma remota y entre los varios puntos que tocó, se refirió a la negativa de algunos clubes de prestar sus jugadores para este partido amistoso.

Llamaron la atención las ausencias de Eduardo Vargas y Eugenio Mena, sin embargo, Machete aclaró que no hubo permiso de los clubes en estos casos.

"A nivel reglamentario todo ha ido cambiando y no tengo las pautas. Para estos partidos amistosos la obligación no es la misma. En algunos casos estuvieron dispuestos a colaborar pero no voy a puntualizar", explicó el DT de la Roja.

Además retiró el discurso que tiene desde el primer día: que no tiene jugadores vetados. "Yo no tengo jugadores censurados, todos los jugadores que estén aptos desde nuestro punto de vista y en condiciones y cualidades físicas y deportivas van a contar", aseguró.

Para el final, se le preguntó a Lasarte por la ausencia de laterales, ante lo que contestó que "hemos tenido algunas dificultades por la pandemia. Hubo alguna negativa desde el exterior. Quizás a Argentina y Brasil no les ocurra. Es un tema generacional. Cuando pareces arreglado en el medio, desaparecen defensores y cuando aparecen defensores, desaparecen los delanteros. Estamos obligados a realizar un mix para que los experimentados traspasen sus experiencias a los más jóvenes".