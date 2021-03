Martín Lasarte le da una vital importancia al amistoso con Bolivia: "Nos sirve para recaudar datos para los partidos que vienen"

La selección chilena vuelve a salir a la cancha este viernes, cuando a las 22:00 horas se mida ante Bolivia en Rancagua, partido que podrás ver gracias a la señal de RedGol.

El encuentro servirá para que Martín Lasarte haga su estreno en la banca nacional, y el estratega uruguayo conversó este jueves con la prensa, y aprovechó de darle importancia al amistoso, porque le servirá para sacar muchas conclusiones.

Acerca del debut, el charrúa indicó que "siempre es una catarata de sensaciones, cuando una jugaba era igual, el día del partido, como entrenador es igual. En mi caso es mi mayor desafío deportivo, lógicamente lo vivo con la ilusión, con la motivación lógica, pero con la tranquilidad y la experiencia que te dan los años. Es algo muy emocionante".

Luego, aclaró que el panorama cambió mucho cuando suspendieron la fecha de las eliminatorias, y que el lance contra los bolivianos le sirve para realizar varias pruebas.

"La situación cambió, se modificó, nos estábamos preparando para las eliminatorias, se hicieron esfuerzos para concretar un amistoso. Podemos evaluar qué es que lo que tenemos para saber cuando tengamos que echar mano, lo sabremos con la información que te entregan este tipo de partidos", comentó.

"Lo tomo como lo que es, una cosa no puede cambiar a la otra, lo más importante es que el partido nos sirva para tomar información, para sacar conclusiones. Acá hay un mix con jugadores de mucho recorrido con otros menos experimentados y este tipo de partidos valen para eso. Es difícil hacer alguna prueba en partidos de alta importancia, no digo que este no lo sea, pero nos pueden servir para recaudar datos para los partidos que vienen", añadió.

Además, expresó que el problema mundial que existe con el coronavirus les afecta a todos y que puede cambiar los planes a última hora.

"La situación del coronavirus no está ajena a nadie, de eso nadie está librado. Hay que tener un plan B y C preparado, pero por los demás no hemos tenido inconveniente", indicó.