Martín Lasarte llora por un 9 de área: "El último fue Mauricio Pinilla, pero su etapa de mayor brillo ya pasó"

Faltan semanas para que Chile vuelva a competir en las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022, específicamente ante Paraguay en el Estadio Nacional, partido que marcará el debut de Martín Lasarte.

El entrenador uruguayo le concedió una entrevista al programa de su país Tirando Paredes, donde reconoció que una carencia que tiene la Roja, es un centrodelantero, un referente de área.

“El último delantero chileno de corte clásico “9” fue (Mauricio) Pinilla, que jugó en Italia, volvió a Chile, pero su etapa de mayor brillo ya pasó”, afirmó.

Lasarte además destacó a Nicolás Castillo como un heredero natural en esa posición, pero que lamentablemente no puede contar con él.

“Quizá sea ese tipo de jugador que le puede falta a Chile, pero hay otros que se han adaptado. En Chile hay delanteros, pero algunos están apartados como el Nico Castillo por lesión, que es un jugador que tiene esa característica”, aseguró.

Para el final, fue consultado de cómo se concretó su llegada a la banca de la Roja, dando detalles y contando que “tuve que ir a Chile por un tema de salud y cuando estaba por volver me llamaron. Me dijeron que estaba en una lista para DT de la selección pero ‘que lástima que estás en Uruguay’, ahí les comenté que no, ya estaba en Chile por otra cosa”.