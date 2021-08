Como ha sido constante en el último año, Alexis Sánchez lamenta problemas físicos que ponen en duda su presencia en la selección chilena. Sin embargo, el entrenador de la Roja, Martín Lasarte, esperará hasta el límite para definir su presencia en lo venidero.

El equipo nacional se enfrentará con Brasil en Santiago, Ecuador en Quito y Colombia en Barranquilla, el 2, 5 y 9 de septiembre, respectivamente; por las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022. El Niño Maravilla no juega oficialmente desde la Copa América, cuando sumó 45 minutos en la derrota con la Verdeamarela.

En diálogo con El Mercurio, Lasarte explica la situación del delantero y hace su reflexión cuando se le consultó si había sido un error forzar la presencia de Sánchez en los cuartos de final de la última Copa América, a la luz de lo que ha tardado su recuperación.

"Nos dijeron que estaba en condiciones y decidimos que jugara. Nos parecía lógico que lo hiciera. Desde el punto de vista de la recuperación, el tiempo no debería haber sido problema, pero vaya uno a saber... más allá de la experiencia que tengo en deporte, no soy médico", asume.

Alexis Sánchez todavía no se incorpora a la pretemporada del Inter, pero Lasarte no pierde la esperanza de que esté en septiembre por las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022

Lasarte asegura que estaba todo en regla. "Nadie me recomendó que (Sánchez) no jugara. Si me lo hubieran dicho, no hubiera jugado. Soy entrenador, no médico. Sí estoy de acuerdo en que Sánchez no llegaba en su máximo nivel", subraya el estratega uruguayo.

La presencia del tocopillano ante Brasil terminó en una nueva lesión. "Entendimos que podía estar un determinado tiempo y lamentablemente ni siquiera le dio para jugar eso, si no que sólo 45 minutos, con las consecuencias que ya conocemos", asume Lasarte.

Pero el panorama n oha cambiado demasiado y el entrenador advierte que esperará hasta el limite para definir la presencia de Alexis en el equipo que se enfrentará en septiembre con Brasil, Ecuador y Colombia en las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022.

"Vamos a esperar hasta último minuto para decidir con exactitud su situación real. Si es capaz de competir, lo vamos a nominar. Si no, lamentablemente... porque al utilizarlo si no está en condiciones, estaríamos arriesgando las fechas siguientes que son en un mes", sentencia.

Finalmente, Lasarte confirma el rótulo de incógnita para el delantero de Inter. "No está confirmado. A ver: no está eliminado ni tampoco confirmado, porque no sabemos cuál es exactamente la condición. Necesito un balance final el domingo de noche o el lunes, para evaluar con exactitud", completa el uruguayo.

