La selección chilena está enfocada en su primer desafío del año: el amistoso de este lunes ante Paraguay. La Roja saltará a la cancha del Estadio Monumental con la misión de darle un necesario primer triunfo a Eduardo Berizzo a meses de que empiecen las Eliminatorias para el Mundial 2026.

En la previa, Guillermo Maripán atendió a los medios de comunicación desde Juan Pinto Durán y habló del proceso que vive la selección, con nuevos nombres que buscan aprovechar los consejos de los últimos sobrevivientes de la Generación Dorada.

En ese sentido, el defensa del Mónaco, quien valoró los dichos de Alexis sobre los dorados, se refirió al intercambio de experiencias con los más nuevos. El zaguero que ya lleva seis años en el combinado nacional valoró lo que le han entregado los referentes chilenos.

"A mí hace seis años me tocó entrar a una selección. Era muy difícil, al principio no estaba ni en la banca. Pero siempre los que estaban se acercaban te aconsejaban, no solo en el ámbito de la selección sino también respecto a tus clubes, en tomar decisiones, en lo físico, en cómo mejorar y mantenerse", afirmó.

"Eso me sirvió mucho, recibí muchos consejos y también fui muy asertivo a recibirlos, a escuchar, aprender y aplicarlos. Los que siguen viniendo -Claudio Bravo, Alexis Sánchez, Arturo Vidal, Gary Medel y Eugenio Mena-, me siento a hablar con ellos y siempre te dan una mano, te aconsejan, lo mismo que si no estás haciendo algo bien te llegan un par de puteadas", comentó.

Sobre cómo definir este nuevo proceso, Maripán aseguró que la clave está en "intentar seguir con la línea de ellos, todos han hecho grandes cosas en Chile y en el extranjero. Si hoy Chile está en el mapa mundial es gracias a ellos, lo que lograron en sus clubes y la selección".

"No sabría cómo llamarla (esta nueva generación), pero que se siga este legado de jugadores en Europa y que dejen siempre el nombre de Chile bien alto ganando trofeos, ligas y premios individuales; goleadores como Alexis, grandes arqueros como Claudio, guerreros como Arturo y luchadores como Gary", cerró.