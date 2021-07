Las notas del Toby Vega contra Brasil: Edu Vargas el mejor, Oscar para Neymar y tirones de oreja para Alexis y Lasarte con un 3,0

La selección chilena perdió 1-0 contra Brasil en los cuartos de final de la Copa América 2021 y se despidió del torneo continental a manos del anfitrión en un partido que dejó el gusto amargo de haber estado cerca y pelearle al Scratch.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, Marcelo Vega se dio a la tarea de poner sus tradicionales notas, eligiendo a los cinco mejores y cuatro peores de la Roja contra Brasil.

Además se dio espacio para una particular calificación para Neymar con nota 7,0: “no porque fue el mejor de la cancha, sino porque se ganó un Oscar al mejor actor. Le cobraron todo. Saben que se tira y le cobran todo. Es tremendo jugador, pero se tira mucho y saca de quicio a todos. Se tenía que ir expulsado por el combo que le mete a Aránguiz. Finge mucho”, dijo el Toby.

En lo que respecta a Chile, Toby Vega consideró a Eduardo Vargas como el mejor de la Roja, mientras le puso un 3,0 a Alexis Sánchez y el técnico Martín Lasarte.

LOS MEJORES PARA EL TOBY

Charles Aránguiz (5,7): “de lo más regular, parejito, uno de los mejores jugadores que tenemos y que ojalá tengamos por mucho tiempo más. Se lleva casi todo el peso porque Vidal no está en su mejor momento, especialmente en los primeros partidos. Ahí aparecen Aránguiz y Pulgar, pero muy bien, de los mejores. Le falta algo: hizo goles de tiro libre, le pega bien al balón, pero no lo dejan”.

Claudio Bravo (5,8): “ya nos tiene acostumbrado a su rendimiento, hoy sacó una a Neymar, donde achica bien, y otra que intuye bien, donde sale con el pecho. El hecho de ser titular en el Betis le permite estar en su mejor momento”.

Gary Medel (5,9): “bien Medel, en todos los partidos muy regular, figura, y hoy también. Hay una jugada cuando se tira arriba de Neymar… guapo en la cancha, sale jugando bien”.

Arturo Vidal (6,0): “éste fue de menos a más, se enojó primero, pero estaba bien. Los huevos que tuvo Lasarte con Vidal, de sacarlo en los primeros partidos, hoy no los tuvo con Alexis para no ponerlo. Bien en rendimiento, fue mejorando”.

Eduardo Vargas (6,3): “éste me impresionó, solito se las arreglaba arriba sin Alexis. La jugada en la que se va solo es como ésta que hace Messi a Boateng, que se cae, muy parecida (risas)”.

LAS PEORES NOTAS

Jean Meneses (3,8): “no encara, insisto. En México encara y se mete al área, pero acá es distinto. Cuando uno entra no se puede ir a parar al córner, tiene que buscar, enganchar, darse vuelta. Entiendo que también es culpa de Lasarte por ponerlo… Lo quema. Lo pone a marcar, pero su función es encarar. No entra bien en el partido, pero es regalón de Lasarte. Apura y hace un córner corto cuando no había nadie. Cuando la pelota te quema te vas a esconder por allá lo más lejos de la cancha, cuando uno quiere la pelota la va a buscar, se para entremedio de los centrales”.

Carlos Palacios (3,5): “muy frío. A pesar de la edad que tiene es un tremendo jugador, pero cuando entras tienes que hacerlo con otra actitud. Algo le falta. Entiendo que no es puntero derecho, pero son las ganas que uno le pone, no aparece mucho y las pocas pelotas que tuvo las perdió. No me gustó”.

Alexis Sánchez (3,0): “entendemos que Lasarte se equivoca, pero él también porque no puede ser tan egoísta y decirlo. Uno sabe cuándo no está bien, entrenar dos días al 20% no significa nada, jugar es distinto, tienes que encarar, ir al choque contra los centrales, es muy diferente. Estaba lesionado y Chile jugando con 10. Mal. Responsabilidad de él y el técnico. El problema es por qué jugó, más allá que él quisiera”.

Martín Lasarte (3,0): “no por el partido, tiene poco tiempo trabajando. Es por lo mismo de Alexis, él le da la responsabilidad, le dijo que jugara. Él arma el equipo y lo hizo jugar. Chile jugó con 10 los últimos 15 minutos (del primer tiempo). Ahora van a venir los problemas con el Inter, que por qué lo hizo jugar. La nota no es tanto por el partido, es por la decisión de Alexis y por malos cambios. Meneses no tenía que entrar y pedíamos a Valencia antes”.