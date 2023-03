La selección chilena tiene confirmada la nómina de jugadores que militan en el extranjero para el partido amistoso contra Paraguay, programado para el próximo lunes 27 de marzo en el estadio Monumental. El listado lo encabezan Claudio Bravo, Gary Medel, Arturo Vidal y Alexis Sánchez.

Ahora resta conocer a los jugadores del medio local que convocará el técnico Eduardo Berizzo y el ex mediocampista de la Roja, Marcelo Vega, le manda una solicitud directa al Toto.

En el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports, el Toby pidió un último baile para Humberto Suazo. El Chupete, con 41 años, la rompe con sus actuaciones y goles con San Luis de Quillota en la Primera B.

“Es muy bueno, es como Paredes. Con la edad que tiene, no hay jugadores así. (…) Berizzo, mírame… los últimos 20 minutos, no tenemos goles. Suazo es talento puro, todavía le queda y no hay otro, llámalo”, dijo Toby Vega.

Por otro lado, el hoy comentarista y adivino sostuvo tajante que “Alexander Aravena tiene que ser jugador titular de la selección chilena. Si no lo llama, que se vaya Berizzo, porque entonces tenemos lentes de cuero nosotros”.

El último partido de Chupete Suazo con la selección chilena fue el lejano 6 de febrero de 2013, en el triunfo por 2-1 de la Roja frente a Egipto en el duelo amistoso disputado en el estadio Vicente Calderón de Madrid.