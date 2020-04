Marcelo Benedetto y el impase con Valdivia en la final de Copa América: "Me dijo algo sobre Argentina, me dolió"

Marcelo Benedetto, el reconocido periodista de Fox Sports, habló con RedGol a través del Live de Instagram y recordó el entrevero que tuvo con Jorge Valdivia terminada la final de la Copa América de Chile 2015, que coronó a la Roja campeona frente a la Albiceleste.

“Tú sabes que yo tengo una relación con Arturo Vidal desde Colo Colo, lo veía a él y al resto y te saludaban todos, aún habiendo jugado contra Argentina. La gran mayoría se comportó, pero él dijo algo sobre Argentina, pero me lo dijo a mí, y eso me dolió”, contó Benedetto.

Agregó que “me miró, era de los pocos, pero me dolió de alguien con el que no me había comportado mal. Valdivia siempre se comportó bien y puso der un exabrupto. Fue en la zona de vestuario (zona mixta), cuando pasan los jugadores”.

Siguió complementando: “por ejemplo Vidal tuvo la delicadeza de un deportista cabal, vino a saludarme a darme la nota y no jugar a la rivalidad, yo no entro en eso. Intento hacer el laburo, pero trabajo para la gente”.

Y sentencia: “pero Valdivia me reconoció y dijo algo de Argentina. Entró en una rivalidad que yo no entro. Disfruto viajar por el continente, que me tratan muy bien y en todos los países. Quizá él me lo explica y llegamos a otra cosa, es cuestión de conversar”.

Hace ya algún tiempo Benedetto había dado detalles del incidente con Valdivia en Fox Sports, asegurando que pese a todo el no entró en el juego ni la calentura de ponerse a discutir.

“Yo ni siquiera participo, soy un simple periodista, un vehículo. ¿Qué me agarraron entre tres? No… siempre voy a poner la otra mejilla cuando me agreden”, dijo entonces en Fox Sports.