Entre enero y marzo, la selección chilena se jugará la clasificación al próximo Mundial de Qatar 2022. Cuatro partidos en los que la Roja debe sumar al menos dos victorias para animarse en la lucha por los boletos a la Copa del Mundo. Y cuenta con un apoyo robusto.

Se trata nada menos que del entrenador del Betis de España, Manuel Pellegrini, quien dialogó con 24 Horas y cifró altas esperanzas en el equipo nacional, junto con reiterar su deseo de dirigir a la Roja cuando finalice su carrera en el fútbol europeo.

Según el Ingeniero, "tenemos que jugar todavía con Brasil, Argentina y Uruguay, que son tres rivales importantes, pero Argentina y Brasil ya están clasificados y queda Uruguay en casa, así que creo que hay muchísimas posibilidades de clasificar".

Sin embargo, subraya que "lo importante es que el objetivo esté de acuerdo con la realidad: si el fútbol chileno está hoy en condiciones de clasificar, sería buenísimo que lo hiciera. Si estamos cuestionando todo y no se clasifica a un Mundial, quizás sería la realidad".

Sobre la posibilidad de dirigir a la selección chilena en el mediano plazo, Pellegrini explica que "tendría que ver con qué persona me siento a conversar. No voy a ver si Chile clasifica o no al Mundial, el desarrollo del fútbol es mucho más importante que eso".

Pero ratificó su disposición. "Me gustaría muchísimo aportar toda mi experiencia afuera para que el fútbol se desarrollara, y personalmente dentro de mi carrera dirigir a la selección de mi país en un Mundial sería un gran logro. ¿Tarea pendiente? Absolutamente", completa.

La selección chilena está en el sexto lugar de las Eliminatorias Sudamericanas para Qatar 2022, sólo un punto por debajo de Colombia y Perú, que hoy estarían quedándose con el cuarto boleto directo y el paso al repechaje premundialista, respectivamente.

