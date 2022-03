Con la interrogante de saber cómo llegará Ben Brereton a la fecha doble de las Eliminatorias Qatar 2022, donde la selección chilena enfrentará a Brasil y Uruguay por la última esperanza, por la lesión que lo ha complicado en el Blackburn Rovers, empiezan aparecer opiniones de posibles reemplazantes.

Casi descartado para el duelo en Río de Janeiro, la idea es recuperarlo para recibir a Uruguay en San Carlos de Apoquindo, donde el comentarista en Deportes en Agricultura, Manuel De Tezanos, asegura que el técnico Martín Lasarte debería llamar a Ronnie Fernández para tener un jugador con sus capacidades.

"Yo llamo a Ronnie Fernández. Un cabeceador, un buen jugador como Ronnie que le hizo un gol a Boca. Independiente del nivel de la U, están haciendo goles. Él y Palacios, que no es chileno. Un nueve que cabecea, que le pega a los defensas centrales rivales. Es un tipo de jugador que no sobra por características. Por último tenerlo y mirarlo entrenar. No citar me parece un despilfarro. Por último lo ven, como muchos jugadores, a Gil lo vieron y no les gustó", comentó De Tezanos.

En ese sentido, profundiza en las características que entrega Ben en la Roja, lo que también podría desarrollar Fernández, porque cree que es de esos tipos de jugadores que no se tienen en abundancia en el país.

"Sobre todo ante los uruguayos que tienen buen juego aéreo y sirve. Brereton sacaba un montón de pelotas paradas en nuestra área. Sacaba en el primer palo. Un poco lo que hacía Pinilla. Hay jugadores que sirven para las dos instancias y Uruguay te va tirar centros de todos lados. Hasta ese punto de vista tener un buen cabeceador, porque nuestros jugadores son muy bajos", finaliza.

