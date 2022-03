Tras quedar fuera del Mundial con la caída ante la selección de Uruguay, el periodista Manuel De Tezanos asegura que la selección de Chile perdió su identidad desde que Juan Antoni Pizzi asumió en la banca, donde tuvo que ir variando para encontrar triunfos. Incluso, en este último proceso el equipo nacional no mostró nada y solo se quedó con el respeto de la gente a la generación dorada.

La derrota de la selección de Chile ante la selección de Uruguay por 2-0, que terminó por desmoronar el camino de la Roja en las Eliminatorias Qatar 2022, sigue doliendo, ya que posiblemente marca el fin de un ciclo, además que aleja nuevamente al país de un Mundial.

En ese sentido, Manuel De Tezanos, periodista de TNT Sports, analizó el último proceso que terminó fracasando anoche en San Carlos de Apoquindo.

"La eliminación no ocurrió acá, Perú ganó cómodamente a Paraguay. El partido fue una extensión de la falta de recursos de la selección de manera colectiva. Y ese fue el fuerte siempre. A pesar de los grandes jugadores, a veces le ganaba a rivales de mejores jugadores incluso por un buen funcionamiento que se fue perdiendo con los años. Terminamos en esta Eliminatoria que fue un mamarracho difícil de explicar a ratos. Uruguay fue un paso adelante desde la formación hasta los cambios. Lasarte se demoró, como de costumbre, hasta el minuto 74. Dijimos antes: Brereton y Pulgar faltos de fútbol, es una ventaja, ahí estaba lo más fuerte de Uruguay. Pulgar dejó muchos espacios, sacó a Cortés, nos mantuvo en partido. Son las cosas negativas", comenzó diciendo De Tezanos.

El comentarista deportivo asegura que lo más destacado fue la despedida que entregó la gente en el estadio: "Me quiero quedar con el final. Con la emotividad. Quizás merecía un marco más grande este final. Fue poca gente la que despidió, se fue poca gente también. Un aplauso y un cántico muy emotivo", precisa.

En lo profundo, el rostro de TNT Sports es enfático a la hora de buscar una respuesta contundente de cuándo se perdió el camino en el proceso de la Roja, lo que ahora tiene al equipo nacional fuera de todo.

"Desde que se eligió a Juan Antonio Pizzi cambió la forma de jugar, era un técnico más conservador, cambia durante la Copa América Centenario no sé si por una conversación, pero de Panamá en adelante se pareció más al Chile de siempre. Fue un torneo corto. Esa frustración fue terrible, no ir a Rusia 2018, era el mejor momento de todos y luego vienen tres años donde no avanzamos nada, empezamos las Eliminatorias perdiendo puntos. Rueda eliminó a dos equipos en este proceso, nuevo récord", finaliza.