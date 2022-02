El ex delantero de Universidad Católica y la selección chilena valoró el desempeño de Alexis Sánchez contra Bolivia en el estadio Hernando Siles, pero el que se llevó todas las flores de Luka Tudor fue Ben Brereton Díaz , quien no defraudó y puso de más en su primer partido en la altitud.

Luka Tudor tuvo un sabroso análisis de la victoria de la selección chilena contra Bolivia en el estadio Hernando Siles de La Paz, por la fecha 16 de las eliminatorias a Qatar 2022. La Roja puede seguir aferrada a un milagro de cara a las último dos partidos con puntos altos en el plantel.

En Radio ADN Luka manifestó que estar “contento, pero realista y tranquilo. No hay que volverse locos. Creo que Chile fue superior el primer tiempo. Me sorprendió la forma en que fueron a presionar, me asusté y pensé que íbamos a jugar el segundo tiempo con balón de oxígeno al lado. Es el fútbol que a estos muchachos les gusta y al que nos tenían acostumbrados. Lástima que esto no se hiciera antes, pero lo que no se hizo ya no se hizo”.

“Sobre Alexis ni hablar, fue extraordinario. Hace rato vengo pidiendo que por favor juegue de delantero y que no venga para atrás. Yo había pedido que Marcelino Núñez pateara los tiros libres, pero que bueno que Alexis hizo el gol. Sigo pensando que Marcelino es el que tiene que tener las pelotas paradas y sumamos a jugadores importantes para lo que viene: Brayan Cortés, Benjamín Kuscevic, Marcelino, Joaquín Montecinos… tenemos cuatro o cinco jugadores que, si vamos al Mundial, maravillo. Y si no, tenemos una base para pensar algo interesante”, añadió el ex delantero y hoy comentarista.

Por otro lado, Tudor se enfocó en el gran aporte de Ben Brereton. Incluso, Luka reconoció que por momentos se asustó de ver cómo el inglés de la Roja se comía la cancha en los 3.600 m de altitud de La Paz.

“Lo de Brereton para mí… bien Cortés, extraordinario, Alexis también, pero lo de Brereton lo encuentro increíble porque el tipo va a jugar a un lugar donde todos se asustan, yo me asustaba de sólo caminar ahí, pero el tipo te mete, te pica para allá y para acá. Yo pensaba: este hueón está loco de seguir corriendo”, dijo el ex Universidad Católica y Colo Colo.

Luka Tudor redondeó la idea: “él tiene una capacidad física distinta, con un consumo de oxígeno por sobre 52 ó 53, eso también te ayuda, pero también es la actitud, a mí me sorprende de verdad. Me gusta Brereton, Brereton lover. Y ayer metió dos caños”.

Sobre la misma Juan Cristóbal Guarello se sumó a la idea: “un futbolista que para jugar dos partidos en dos meses más instala una cámara hiperbárica en su casa y mientras rinde en la Championship, te habla de un nivel. Hay jugadores que no se hubiesen metido todos los días. Él acepto que le llegaran con el mamotreto, trabajó seriamente y en Calama fue el mejor de Chile. Ayer hizo un gasto energético gigantesco para un jugador que nunca había estado en la altitud. Es una muestra de profesionalismo”, sentenció.