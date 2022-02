Luis Marín recuerda el amistoso de Chile en Ucrania y se lamenta: "Lo que estamos viviendo no tiene pies ni cabeza"

La ciudad de Kiev es uno de los sitios que está siendo más observado en el mundo ante la terrible situación que vive Ucrania ante el ataque militar que ha hecho Rusia desde la mañana de este jueves y que ya tiene varias fuertes consecuencias, manteniendo en alerta total a toda la comunidad internacional.

En el ya lejano 2010, la selección chilena tuvo un paso por la capital del país europeo para un partido amistoso post Mundial de Sudáfrica 2010 en un compromiso amistoso en el mes de septiembre y en ese enfrentamiento el portero titular de la Roja fue Luis Marín, entonces en Unión Española.

"Una linda ciudad. Una linda gira por Alemania y Ucrania con la selección. La situación es lamentable, lo que estamos viviendo creo que es algo no tiene pies y cabeza en la época en la que estamos. No tenemos que estar en guerra para solucionar las cosas, ves las noticias y no puedes creer lo que pasa", afirmó.

El guardameta recuerda cómo fue haber enfrentado a uno de los futbolistas más destacados de la época. "Shevchenko no nos hizo un gol y por ese lado estamos bien. Fue un partido que habían varias caras nuevas, pero fue una experiencia muy bonita y la verdad que tengo un bonito recuerdo".

Marín, quien se desempeña Secretario del Sindicato de Futbolistas Profesionales de Chile (Sifup), y manifestó que todos los gremios de jugadores del mundo están movilizados para ayudar a los futbolistas que hacen vida en clubes europeos.