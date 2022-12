Policía que trabajó para la Federación de Fútbol de Ecuador cuenta que la falsificación de documentos es una constante en ese país: "Castillo es colombiano"

En el contexto del polémico caso de Byron Castillo, Jaime Jara, policía que trabajó para la Federación de Fútbol de Ecuador (FEF), declaró que la falsificación de documentos en ese país era una constante. De hecho, en el año 2019, la FEF suspendió de manera provisional a Castillo por considerar que el jugador no era ecuatoriano. "Recopilamos la documentación en Colombia y del Registro Civil de Ecuador para determinar que el jugador tiene la nacionalidad colombiana", afirmó Jara en una entrevista.

La denuncia que la ANFP puso contra Ecuador, debido a que el jugador ecuatoriano Byron Castillo podría tener documentación falsa y jugó así ocho partidos en las clasificatorias, incluidos los duelos ante Chile, le abre a la Roja una inesperada opción de entrar a Qatar por la ventana.

El tema de la nacionalidad de Castillo fue abordado por el coronel en retiro de la policía ecuatoriana Jaime Jara, quien fue contratado como Presidente Comisión Investigación de se país para "indagar, buscar irregularidades que se dan alrededor del fútbol. Uno de ellos es la de la nacionalidad", según comentó en Radio La Red.

El 8 de enero 2019, tras la labor realizada por la Comisión de Investigación de la FEF, la entidad suspendió de manera provisional a Castillo por considerar que el defensor nació en Tumaco, Colombia. Hecho que no le gustó a los dirigentes del fútbol de ese país. "Recopilamos la documentación en Colombia y del Registro Civil de Ecuador para determinar que el jugador tiene la nacionalidad colombiana", dijo Jara en ese momento en una entrevista con radio Machdeportes de Quito. "Tenemos todos los respaldos y documentación necesaria para pronunciarnos de esa manera y presentar el informe", añadió.

Algo que no le gustó a los dirigentes del país del Guayas. Alex De la Torre, vicepresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), comentó que "el Coronel Jara se ha extralimitado en sus atribuciones, no es el organismo para dar a conocer resultados de las investigaciones, esto será analizado en el Directorio la próxima semana".

Jara aseguró además en La Red que lo único que buscaba era limpiar el fútbol ecuatoriano, que vivía problemas de documentación de jugadores constantemente. "Actúo por las denuncias que tenemos por oficio o de señores periodistas, que hacen sus denuncias, queremos competitividad. Yo no voy a quedar mal como policía, tengo experiencia en esto, no puedo decir cualquier cosa si no tengo una garantía. Lo que emito es porque tengo un respaldo bien sustentado. Me relaciono con la investigación, seguridad, con respeto y amor al fútbol. Me esfuerzo para darle lo mejor al pueblo ecuatoriano", indicó.

Agrega Jara que "yo realizo mi investigación y quiero que el pueblo lo conozca. No solamente el fútbol, empezamos de los jugadores, de sus familiares. El problema es que tienen el signo dólar entre ceja y ceja, no les importa nada. También hay muchos clubes y dirigentes que saben esta problemática y tampoco les importa".

De hecho, señaló que "realizamos todas las investigaciones que podamos, vamos al Registro Civil, vamos a Colombia porque hay muchos jugadores que tienen problemas. Después pasa todo esto a Comisión de Disciplina y si hay falta se le castiga deportivamente. Pero se debe hacer un trámite legal correspondiente, que es ir a la Fiscalía. No nos quedamos en la parte deportiva".

Finalmente comentó el problema del fútbol ecuatoriano. "Cuántos juveniles pasados de edad hay y peor, de otras nacionalidades. Hay un universo muy grande. Yo tengo que verificar como policía que soy. Si no se me vendrá como boomerang. Me he demorado 3, 4, 5, 6 meses en ciertos casos, que son complejos, por el mismo hecho de ir a Colombia a buscar información".