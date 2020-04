La tremenda anécdota del gol de Rodrigo Barrera a Bolivia para clasificar a Francia '98: "Pensé que podía cagarla y mandar la pelota a la cresta"

La selección chilena estuvo 16 años sin ir a un Mundial, y rompió aquella marca el domingo 16 de noviembre de 1997, cuando el equipo dirigido por Nelson Acosta derrotó por 3-0 a Bolivia en el estadio Nacional, y alcanzó un cupo para Francia '98.

Una de las figuras aquella tarde mágica de Ñuñoa fue el delantero Rodrigo Barrera, a quien no le pesó reemplazar al lesionado Iván Zamorano, y fue clave en el resultado, al anotar el primer gol del partido a los 24 minutos.

Pero el Chamuca contó la verdad de su extraña definición ante los altiplánicos, porque luego de eludir al arquero Carlos Trucco se demoró un montón en anotar el gol.

"Cuando me llega el pase del Coto Sierra, yo le iba a pegar apenas me saco al portero, pero pensé que podía cagarla y mandar la pelota a la cresta. Por eso me fui con ella hasta casi adentro del arco y recién ahí le pego", explicó el ex delantero de Universidad Católica a Emol.