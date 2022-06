Explican por qué la selección chilena puede decidir no apelar el fallo de la FIFA favorable a Ecuador y acudir directamente al TAS

La FIFA entregó el esperado fallo sobre el caso de Byron Castillo y Ecuador tras la demanda presentada por la selección chilena por las presuntas irregularidades en la documentación del jugador de la Tricolor.

En un comunicado, la FIFA dio por cerrado el caso en favor de Ecuador desestimando los cargos en contra de Byron Castillo y la Tricolor presentados por Chile.

Desde Europa y en conversación con TNT Sports, el también corresponsal de RedGol, Enzo Olivera, adelantó y explica por qué la Federación de Fútbol de Chile podría decidir no la apelar el fallo en la FIFA, aunque eso no quiere decir que tampoco acuda al TAS.

“El contacto que tengo en la FIFA me dice que, según lo que conversaron con la gente de la Federación de Fútbol de Chile, no estaban tan seguros de apelar. ¿Por qué? Porque normalmente cuando la FIFA da un fallo de este tipo para un caso tan importante, no se cambia”, manifestó Enzo Olivera.

El periodista agregó que “es muy difícil que la FIFA cambie una decisión tajante. Me adelantan que los tres integrantes votaron a favor de Ecuador: el juez de Ghana, el de Austria y el de Bermuda”.

“Uno puede apelar, por supuesto, la Federación de Chile y su abogado pueden hacerlo, pero en este tipo de casos es muy difícil que la FIFA revierta la situación”, complementa el reportero.

Enzo Olivera sentenció que “también pueden ir directo al TAS, o pueden apelar y después ir al TAS, sí, pero normalmente cuando es una votación tan drástica, es muy complicado que la FIFA en una apelación se de vuelta la chaqueta y voten distinto a como lo hicieron”.