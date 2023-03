La selección chilena deja atrás el amistoso contra Paraguay con remontada y triunfo por 3-2 ante la Albirroja en el estadio Monumental. Sentencia la fecha FIFA de marzo, la Roja pone sus ojos en junio, con la idea de jugar ahora sí dos partidos.

El gerente de selecciones nacionales, Rodrigo Robles, aclaró en conversación con RedGol que las posibilidades de enfrentar a Alemania, Francia y/o Perú por el momento son sólo rumores, y tampoco descarta jugar en Europa o suelo chileno.

“Con relación a los rumores de Alemania y Francia, quisiera ser muy enfático, responsable y prudente, estos rumores han sido sólo especulaciones, ya que hasta la fecha no hemos recibido ofertas formales por esos rivales, por tanto no me parece bien que algunos medios informen con tanta liviandad que hemos desechado jugar en Europa, ya que aún no hemos decidido qué rivales y en qué lugares los enfrentaremos”, dijo Robles.

El directivo agrega tajante que “mal podríamos rechazar la alternativa de jugar con potencias como Alemania o Francia si ni siquiera formalmente las hemos confirmado”.

“Con respecto a Perú, es una de las opciones que siempre manejamos, ya que existe una muy buena relación entre ambas federaciones y nuestros partidos siempre son atractivos para ambos países, sobre todo si son rivales directos de cara a las eliminatorias”, complementa el gerente de selecciones.

El escenario para los amistosos

Respecto a los lugares que tiene como alternativa Quilín para los próximos duelos de la Roja, Rodrigo Robles expone que “hay propuestas de partidos amistosos y también constantes conversaciones que entre federaciones, siempre se dan, y eso no necesariamente llegan a materializarse. Para nosotros es fundamental lo que se acuerde con el cuerpo técnico de la Roja para trabajar, y a ello estamos enfocados para la próxima fecha FIFA”.

“Pueden ser en Chile o en el extranjero, o quizás un partido fuera y otro de local, eso lo veremos en las próximas semanas con Eduardo Berizzo y su equipo, de tal manera de cumplir con los requerimientos que ellos nos hagan saber”, añadió.

Sobre el reciente duelo ante Paraguay sentencia que “las conclusiones son muy positivas tras la fecha FIFA. Primero el cuerpo técnico encabezado por Eduardo Berizzo pudo tener nueve jornadas de entrenamiento, y eso ayuda mucho al trabajo que se está llevando adelante. Además siempre es positivo ganar y más aún ante una selección importante del continente y que es un rival directo en las próximas eliminatorias. Siempre es bueno tener un trabajo profundo con los seleccionados, ya que hay muy pocas fechas para ir fortaleciendo la idea de juego, fortalecer al grupo de jugadores, consolidar la identidad y buscar sinergias entre los jugadores con más y menos experiencia”.