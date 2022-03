La prehistoria futbolera de Joaquín Montecinos es súper conocida. El delantero chileno del Tijuana es hijo de Cristián Montecinos, ex goleador en Colo Colo, Deportes Concepción y Necaxa, y cuenta con asesoría de primera en el desarrollo de su carrera profesional, que hoy lo tiene como uno de los elementos de mayor proyección en el fútbol chileno.

Pero más en el anonimato se encuentra Viviana Naranjo, madre del Joaco, quien es hija del legendario Juan Naranjo, uno de los dirigentes más recordados de Unión Española en el siglo pasado. "Fui criada en ese ambiente", reconoce la mujer en diálogo con RedGol.

"Vivimos el presente con una emoción muy grande, porque desde pequeño Joaquín ha sido muy esforzado y sacrificado por su profesión. Me encanta el fútbol, he seguido muchos jugadores, pero él siempre ha sido sacrificado, merece que su nombre esté en la selección chilena y todo lo que le ha pasado", dice la orgullosa madre.

En su último partido, Montecinos marcó su primer gol en México y desató la algarabía en su familia. "Vi el partido y lloré, con la Cami (hermana de Joaquín) gritábamos después del gol. No fue fácil su llegada a México, muchos no creían o no estaban de acuerdo, pero no es fácil. irse a otro país y no ser titular, pero yo siempre le escribo antes de los partidos y ese día estaba tan confiada que puse "la previa de mi guerrero" en el Whastapp y se dieron las cosas para una noche maravillosa. Yo soy la mamá y siento todo", explica Viviana.

Está claro que Joaco sacó mucho de su padre en el fútbol. Pero su madre también aporta. "Juegan en puestos diferentes, se parecen en la garra, en el carácter, porque siempre van a ganador. Cristián siempre fue al frente, nunca agachó la cabeza en momentos súper difíciles", recuerda.

"De la mamá sacó el carácter emocional y lo cariñoso. Es especial en la fuerza, en lo luchador. Tenemos cosas parecidas con Cristián en cuanto a nuestra vida de chicos, fue un súper buen gen del que salió este niño hermoso", manifiesta la madre del ariete.

Mamá de Joaquín Montecinos: "Todos éramos de la U"



Pero los hinchas quieren saber secretos de mamá. Y uno es el equipo del cual es hincha Joaquín Montecinos, que no es La Serena, San Luis, Melipilla o Audax Italiano, las estaciones nacionales de la carrera del ariete de 26 años.

Viviana Naranjo no lo esconde. "Yo soy de la U, pero la Unión va en el corazón de mi padre, porque yo crecí en la Unión... pero ahora soy hincha de Joaquín. Antes éramos todos de la U, la Camila es de Colo Colo, pero nosotros y Juan Ignacio, el hijo mayor, también es de la U. Siempre la U presente en la familia, menos Cristián que es de Colo Colo y Rangers... por eso estamos separados", se ríe la madre.

La historia materna se remonta muchos años: "Mi abuelo fue jugador de Unión y mi hermano casi. ¿Joaquín? A mí me encantaría que llegue a Europa, porque es la cima de un jugador. Pero lo más importante para mí es que sea feliz donde esté y haga lo que más le gusta".

En un México aún convulsionado por la tragedia de La Corregidora, Montecinos volverá a la cancha el próximo domingo ante Santos Laguna. Viviana Naranjo no se lo pierde. "Gracias por acordarse de mí, que soy la madre, que lo trajo al mundo. Por preocuparse de la carrera de mi hijo, que lo amo y le deseo lo mejor", completa en la despedida.