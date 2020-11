La "jugada maestra" de Reinaldo Rueda que ensayan todas las selecciones chilenas

Al margen de los resultados, Reinaldo Rueda ha tratado de implantar un estilo en la selección chilena después de una década bajo los preceptos de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli, replicados más tarde por Juan Antonio Pizzi.

Y una de las novedades está en el trabajo con balón, a través de la reiteración de un pase vertical o en diagonal hacia adelante de primera intención, una instancia que se vio reiteradamente ante Perú y comienza a dar resultados.

En la previa del juego con Venezuela, el técnico de La Roja reconoció el énfasis. "Es parte de la metodología nuestra, un concepto que está claro en el fútbol internacional y más en el concepto de lo que es la selección chilena", explicó el colombiano.

La intención no es otra que darle vértigo y penetración al ataque, "buscando ese fútbol con profundidad, ese fútbol ofensivo, propositivo, que garantice esa circulación de balón con convicción y buscando siempre el arco rival", agregó Rueda.

La acción se vio reflejada en una jugada de ataque entre Arturo Vidal y Felipe Mora, que puso al delantero de cara al arquero peruano en el primer tiempo el viernes pasado, y en repetidas movidas por las bandas, donde el externo entrega y recibe el balón sin detener la carrera.

Pero Rueda no sólo proyecta esta jugada en la selección adulta, sino que además ha motivado a que sea parte del entrenamiento regular de las selecciones menores en sus respectivos trabajos.

"En la medida de que hemos compartido con los seleccionadores nacionales Sub 15, Sub 17 y Sub 20 el implementar esto tanto en forma de ejercicio como en forma de juego, como en el once, en la táctica grupal, que busca tener equipos que hagan ese juego colectivo y que brinde resultados", reveló Triple R.

