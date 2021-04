La explicación científica y autocrítica del Palo de Mauricio Pinilla ante Brasil: "Le di mucha fuerza a la pelota"

El palo de Pinilla, aquella azarosa acción que salvó a Brasil de una prematura eliminación en el Mundial de 2014 ante la selección chilena más ganadora de la historia, sigue dando vueltas en la cabeza de su protagonista. Y de todos los hinchas.

Mauricio Pinilla retoma cada tanto el recuerdo del 28 de junio de ese año en el Mineirão, aunque cada vez agrega nuevos detalles que le dan toques de leyenda, como hizo en la entrevista que le concedió el atacante a Cristián Sánchez vía Instagram.

"Fue un saque de fondo de Claudio Bravo. Luiz Gustavo me va a presionar para saltar a cabecear conmigo. Lo choco un poco, controlo la pelota con el pie derecho, me queda justo hacia adelante. Veo a Alexis (Sánchez), se la doy, hago una pared y me la devuelve. Me sale a marcar Thiago Silva, me lo saco con el brazo, me hago el espacio justo para rematar y ahí le pego el bombazo y...", recuerda Pinigol.

La reflexión sobre el balón también tiene su lugar. "La pelota con la que jugamos en el Mundial siempre tenía trayectorias muy raras. Literalmente viboreaba. Y yo esperaba que la pelota bajara. Y yo esperaba que bajara. Le di mucha fuerza, porque sabía que esa pelota podía bajar y no. La pelota no hizo ninguna trayectoria, siguió así uuuuh, derechito hasta el palo", describe.

Pinilla: Podíamos llegar a la final del Mundial



El ex goleador de Universidad de Chile tiene la imagen viva de esos minutos, justo antes de que terminara el tiempo suplementario y el partido pasara a resolverse con lanzamientos desde el punto penal, instancia en la que Chile sufrió la derrota.

"Se sintió en la cancha ¡pum!, como suenan los remates a los palos y después le queda al Huaso (Mauricio) Isla por derecha. A los 30 segundos termina el partido y no lo podíamos creer. Emocionalmente estuvimos súper afectados", reconoce Pinilla.

Mauricio Pinilla escribió una leyenda con el palo que impactó ante Brasil y que salvó de la eliminación del local en el Mundial de 2014. Foto: Agencia Uno

"Pero no por haber quedado eliminados, si no que porque sabíamos que podíamos llegar hasta el fondo. Que podíamos llegar hasta el final. Que era nuestra posibilidad. El equipo estaba increíble, físicamente, futbolísticamente, mentalmente", reflexiona.

"Sabíamos que íbamos por todo y lamentablemente una vez más nos tocó Brasil. Sabemos que no era el mejor Brasil, pero si veías los nombre sera un equipazo. No jugaba colectivamente como otras selecciones brasileñas y sabíamos que podíamos llegar a la final. Eso fue lo que nos afectó más en nuestras cabezas", asume el retirado atacante.

El palo de Pinilla es una leyenda en la historia de la selección chilena y Pinigol siempre tiene algo nuevo que contar. Foto: Getty Images

La ilusión se rompió en pedazos. "Imagínate, estuve casi cinco días sin poder dormir, fue muy difícil. En la cancha, en el momento uno no se da cuenta, porque el partido sigue, vienen los penales. Pero en la noche uno le toma el peso a lo que podría haber pasado", explica.

"Fue duro porque se nos abría todo el panorama y tenemos esa espinita de creer que podíamos llegar a una final, porque ya habíamos enfrentado a Alemania en un amistoso de preparación. Unos meses antes les hicimos un partido impresionante: perdimos 1-0 pero le pegamos cuatro veces al palo, el equipo sabía que podía ganarle a cualquiera y competir", completa el ex jugador de Chievo Verona, Atalanta, Genoa, Cagliari y Palermo.