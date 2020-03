La Roja tiene horario definido para la segunda fecha de eliminatorias ante Colombia

Cuando todavía quedan tres semanas para el inicio de las eliminatorias, la Selección Chilena ya tiene horario definido para medirse a Colombia en la segunda fecha.

Después de que visite a Uruguay en el Centenario de Montevideo, el elenco nacional regresará a nuestro país para preparar el encuentro ante la selección cafetalera, partido que quedó programado para el próximo 31 de marzo a partir de las 20:00 horas.

La Roja tendrá un duro inicio en clasificatorias, pero no solo ellos. Otro de los partidos que destacan en la Fecha 2 de las eliminatorias es el de Perú con Brasil, quienes disputaron la última final de Copa América y donde los del Rimac quieren devolver 3-1 con que la canarinha se quedó con el título.

Así quedaron programados todos los duelos de la segunda fecha:

Bolivia vs. Argentina: 17:00 horas. Estadio Hernando Siles de La Paz.

Ecuador vs. Uruguay: 18:00 horas. Estadio de LDU de Quito.

Venezuela vs. Paraguay: 19:00 horas. Estadio Metropolitano de Mérida.

Chile vs. Colombia: 20:00 horas. Estadio Nacional de Santiago.

Perú vs. Brasil: 23:15 horas. Estadio Nacional de Lima.