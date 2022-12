La preparación de la selección chilena Sub 20 entra en su definición, luego de completar la jornada de entrenamientos de este año, donde en los primeros días de 2023, el técnico Patricio Ormazábal tendrá que dar la lista definitiva para el Sudamericano de Colombia.

En ese sentido, el entrenador ha destacado el gran trabajo que están haciendo los seleccionados, donde sabe que ahora todo se define por detalles, algo que les ha hecho saber a cada uno.

"Ya estamos en las semanas finales y decisivas, entonces son muy importantes porque cada día los detalles son muy importantes para definir a los jugadores que vamos a citar. El grupo está cada día más parejo, más competitivo y ellos también saben que cualquier error te puede dejar fuera. En ese sentido, están muy bien, entrenando al máximo y peleando por un cupo dentro de los 23", comentó Ormazábal para las redes de la Roja.

Uno de los grandes inconvenientes que ha tenido que pasar el grupo que entrena en Juan Pinto Durán, es que no puede contar con todos los jugadores en la preparación, por los permisos en sus respectivos clubes.

"Lamentablemente todavía nos faltan algunos jugadores que no hemos podido tener, como Avilés que está en Racing y no ha podido llegar. Hemos rotado con algunos jugadores de la U que han estado y han salido, entonces todavía no nos ha tocado un día con el equipo completo. Vicente Reyes tampoco pudo llegar, entonces no sé si algún día en el año hemos estado todos los jugadores a disposición, porque siempre ha pasado algo, pero esperamos que el 3 de enero estemos todos", detalla el entrenador.

En ese sentido, el ex jugador de Universidad Católica está conforme con el cambio de actitud que tuvo el equipo en la preparación, donde asegura que el compromiso con lo que pueda suceder en el torneo en Colombia es máximo.

"Empezamos los primeros partidos amistosos internacionales alternando resultados, pero más que eso el juego tal vez no era tan fluido, nos costaba tener una idea, porque algunas veces venían unos u otros. Lo importante también era hacer equipo y grupo, porque muchas veces jugaban los que no se conocían tanto, pero el grupo ha ido creciendo. Cuando fuimos al torneo en Europa fue un punto de inflexión, donde, más allá de los resultados, tomamos otra dinámica, otra forma de jugar, mucho más compromiso entre ellos. Sumado a los Odesur tuvimos con algunos jugadores 25 días concentrados y en la selección el tiempo es oro al no entrenar todos los días", destaca.

El equipo tendrá libre hasta el martes 3 de enero cuando vuelven a las prácticas, teniendo en cuenta que en el Sudamericano enfrentarán a Ecuador, Bolivia, Uruguay, además de Venezuela.