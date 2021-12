Diego Sánchez y su extraño paso por la Roja: "Cuando me llamaron no me lo merecía"

Uno de los arqueros más regulares de los últimos años en el fútbol chileno es Diego Sánchez, quien acaba de quedar libre de Unión Española, y tras su salida del elenco hispano recuerda junto a RedGol su paso por la Roja.

El Mono comentó sus citaciones al equipo nacional, señalando que cuando se merecía ser citado no fue tomado en cuenta, mientras que cuando lo llamaron (Jorge Sampaoli lo citó) no pasaba por su mejor momento.

"Muchas veces no me explicaba (su ausencia en las nóminas), pero también cuando estuve me llegó en un momento en que no me lo esperaba, que creía que no me lo merecía. Uno se mentaliza y se hace una idea, pero la decisión la toma un técnico y uno está sujeto a eso, la idea es estar preparado", comentó.

Además, Sánchez habló de su cercanía con Claudio Bravo, a quien conoció en Juan Pinto Durán, y señaló que al capitán de la Roja le queda cuerda para rato.

"A Bravo le quedan más de dos años… Tenemos mucha comunicación, hay muy buena onda entre ambos, fuimos grandes compañeros cuando estuvimos en la selección y mantenemos contacto", recordó.

Por último, analizó el cometido de Sebastián Pérez y Zacarías López en los últimos amistosos de Chile en Estados Unidos.

"Vienen buenos arqueros, los porteros se hacen jugando mucho, errando y ahí uno se va fortaleciendo, pero hay buen material. Por ejemplo, estuvieron bien el Zanahoria (Pérez) y (Zacarías) López en Estados Unidos, y ahí demostraron que están bien preparados y que pueden en algún momento defender el arco de la Roja", cerró.