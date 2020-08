Juvenal Olmos detalla que Manuel Pellegrini fue el único que le dijo "no tomes a la selección chilena"

El paso de Juvenal Olmos por la selección chilena no fue el mejor y después de varios años el mismo hace hincapié que su decisión para tomar las riendas de la Roja fue muy apresurada.

En conversación con Deportes en Agricultura, el entrenador nacional detalló una conversación que tuvo con Manuel Pellegrini al momento de recibir esta oferta por el seleccionado nacional.

"Yo les he contado, cuando me llega esta opción, yo apenas llevaba 3 años dirigiendo y llega producto a la buena campaña que hice en Unión Española y Universidad Católica", detalló.

Juvenal Olmos y su historia para llegar a la Roja

Acá es cuando ahonda más en la conversación con el Ingeniero. "Conversamos con Manuel y yo le cuento y el me dice ‘no tomes la selección’ y me llamó la atención. Ahí me dice ‘tu eres un técnico joven y a ti te gusta la cancha y una selección lo que menos tiene es cancha’. Yo no lo entendí, pero con el tiempo atiné. A mi me gusta la convivencia diaria con los jugadores, el seleccionador tiene algo virtual", detalló.

Para finalizar agregó que, "Manuel fue el único que me dijo ‘yo no lo haría’. Hay momentos que uno se cree capacitado y digo esto porque muchas de las dificultades que me pasaron fueron fuera de la cancha, no dentro de ella. Hay que dejar pasar las polémicas. Esto hace imposible que uno se desarrolle bien".