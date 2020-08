Juvenal Olmos le aconseja a Claudio Bravo que no incursione en la política: "Que no se queme. Es un mundo raro"

La tarde de ayer Claudio Bravo sorprendió a todos con sus declaraciones. El arquero del Manchester City se refirió a la posibilidad de incursionar en la política y las ganas que tiene de hacerlo.

“Quiero realizar un máster en gestión deportiva. También, me gustaría tener alguna opción en la política, porque me gusta mucho la parte de poder ayudar a los demás", fueron las palabras en Mujeres con Opinión.

Ante esto, en conversación con Deportes en Agricultura, Juvenal Olmos le aconsejó que no se meta en ese "mundo raro". "A mí me encantaría que no se metiera en política, a mi me encantaría que el pudiera destilar todo lo que ha ganado en el deporte, dentro del fútbol", detalló.

Además agregó que, "lamentablemente en los últimos años los políticos no tienen margen. Ni hablar de los colores políticos, los únicos perjudicados son los deportistas que se quedan con desarrollos atrasados como país".

Para finalizar agregó que, "a mi me gustaría ver a Claudio Bravo en otro puesto, que no se quemara. Que arme una escuela con los que han ganado en esta generación dorada. No se bien cual será su tendencia política, pero yo veo que ese mundo está raro".