Juanjo Buscalia: "Marcelo Díaz es lo más parecido a Xavi de los últimos años"

La dinámica de los Instagram Live le sigue regalando actualidad al fútbol que hoy se encuentra en receso por el coronavirus, y una conversación entre los periodistas Francisco Sagredo y Juan José Buscalia dejó mucho para el análisis.

El rostro argentino de FOX Sports hizo un repaso por la selección chilena y se quedó específicamente en la figura de Marcelo Díaz. "Es lo más parecido que vi a Xavi Hernández en los últimos años del fútbol sudamericano", calibró.

"Es un fuera de serie, entiende el juego, tiene visión de campo", valoró Buscalia, a quien le queda claro que la ausencia del jugador de la selección chilena tiene que ver con aspectos que van fuera de la cancha.

"Me llama la atención totalmente. No sé qué pasó dentro de ese grupo, pero tiendo a pensar que lo suyo es por cuestiones extrafutbolísticas, que tienen que ver con un grupo que se mantiene por muchos años. Porque por lo futbolístico, no hay dudas de que debe estar", sentenció.

En ese sentido, valoró el presente del mediocampista en Racing Club. "Lo veo jugar y con la vigencia que tiene es venerado en el fútbol argentino, que no es una liga top en el mundo, pero sí a nivel sudamericano y realmente rinde muy bien", estimó.

"De la selección chilena, me parece que Arturo Vidal es un crack, y con Marcelo Díaz son dos fuera de serie", completó el comunicador argentino.