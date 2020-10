Juan Ramón Carrasco, ex técnico de la selección uruguaya: "Hay pica entre Uruguay y Chile"

La selección chilena ya se encuentra en suelo uruguayo bajo estrictas medidas de seguridad, a la espera de conseguir un buen resultado en el inicio de las Eliminatorias para el Mundial de Qatar 2022, ante un rival que desata todo tipo de pasiones.

Así lo reconoce el ex seleccionador charrúa Juan Ramón Carrasco, quien en diálogo con RedGol desde el país oriental analiza la relación entre ambas naciones y de qué manera La Roja se convirtió en acérrimo rival de la selección uruguaya.

"El clásico acá sería Uruguay-Argentina y se ha hecho también con Uruguay-Brasil por aquello de la final del Mundial de 1950. Pero yo te digo: hay pica entre Uruguay y Chile, y todavía con aquel famoso (episodio)... ¿Jara con Cavani? Imagínate", sentencia JR.

Carrasco marca su posición. "Yo defiendo a Chile (...). No se la agarren con todo Chile. Vamos a ser autocríticos: si lo hace el uruguayo, ¿saben lo que dirían?. Que la picardía, el bandido, el ingenioso. Todas esas cosas se dirían si fuese al revés", sentencia.

"Se generó un poco esa tirria con Chile, porque me imagino que Chile fue ganando espacio y alguna declaración genera eso en Uruguay. Porque acá es Uruguay, Argentina y Brasil. Como que se mira un poco para abajo a los demás. Yo pienso que no es así. Chile ha evolucionado muchísimo, Colombia también. Venezuela lo mismo", explica.

"Por suerte ya no están esas diferencias que había antes y la tecnología ha ayudado para que el fútbol sea más competitivo y tú te tengas que esforzar. Eso genera que tienes que trabajar mejor, esforzarte, porque ya no se gana con la camiseta", concluye.

El duelo de cuartos de final de la Copa América 2015 quedó grabado en la rivalidad entre Chile y Uruguay. Foto: Agencia Uno

JR Carrasco, Bielsa y Sampaoli



Juan Ramón Carrasco dirigió a Uruguay en 2003, cuando le ganó a selección chilena de Juvenal Olmos por 2-1 en el estadio Centenario. Pero ha pasado mucha agua desde entonces y la disparidad histórica entre ambos equipos se ha ido reduciendo.

"Cuando ustedes tuvieron a Bielsa y a Sampaoli, le dieron esa identidad al chileno. Y el chileno juega a ganar pero convencido, no jugar a ganar como un juego, sino que por el convencimiento, la calidad y la velocidad que tiene el chileno", explica Carrasco.

Por eso, se reconoce cercano a esa postura. "Me siento muy identificado con ese fútbol. Por eso lo defiendo. Siempre he aprendido que no es la única verdad, todos tienen la suya porque en el fútbol se puede ganar de muchas maneras", advierte.