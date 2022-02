El delantero argentino de 20 años y los registros de Colo Colo, Pablo Solari, reconoció que le gustaría ser considerado en la selección chilena y jugar por la Roja si en el futuro logra adquirir la nacionalidad.

“Sería lindo jugar con Alexis Sánchez y Ben Brereton”, manifestó en el atacante del Cacique en DirecTV. En Radio ADN, Juan Cristóbal Guarello consideró que Solari sería un aporte a la Roja, aunque ve la posibilidad muy distante.

“Solari es un jugador que si fuera chileno ya habría tenido alguna convocatoria. ¿La selección argentina? Allá es muy difícil porque hay muchos muy buenos. Pero en Argentina ya le pusieron el ojo para llevarlo a jugar allá, no para la selección. Pero le queda mucho. El trámite de nacionalización en chile en largo, son cinco años. No es fácil y muchos jugadores no han podido”, dijo Guarello.

Por otro lado, se refirió a la conformación del plantel albo. A dos días del debut de Colo Colo en el Campeonato Nacional 2022, el periodista criollo considera que a Gustavo Quinteros aún le falta un delantero.

“Le falta uno que puede ser o por la izquierda o centrodelantero. Necesita Lucero un reemplazante. Santos evidentemente no llena al técnico, si no, no se hablaría de esto”, sostuvo.

El rostro de ADN agregó que “Luciano Arriagada, que yo creo que le tiene muchas fichas puestas Quinteros, se lesionó y algo te dice eso también. Podría ser alguien por la izquierda. Ahora está (Alexander) Oroz, que volvió de Iquique con una buena campaña, pero está verdecito”.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “atrás veremos que Zaldivia no se lesione, pero igual tiene varios que ya no son juveniles y han ido tomando camiseta en el primer equipo y han andado bien, sin mayores problemas. Bruno Gutiérrez o Jeyson Rojas puede jugar de central. Tiene ahí para tapar sin grandes apuros”.