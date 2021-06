Juan Cristóbal Guarello cree que Chile pudo ganarle a Argentina con más ambición y reivindica a Maripán: "Por arriba no le gana nadie"

La selección chilena volvió a empatar contra Argentina, esta vez en el debut por la Copa América de Brasil 2021 en Río de Janeiro. Para Juan Cristóbal Guarello la Roja pudo conseguir algo más si subía una marcha, pero de todas formas destacó a Claudio Bravo, Guillermo Maripán, Eugenio Mena, Erick Pulgar, Arturo Vidal y Eduardo Vargas.

“Contra esta Argentina Chile pecó de lo mismo que en Santiago del Estero: le faltó ambición en los minutos finales. Encuentro que está bien tomar recaudos, pero no dejar solo a Brereton en ofensiva, no acompañarlo con nadie. Pudo haber estado (Clemente) Montes y jugarle larguito para desahogar al equipo”, dijo Guarello en Radio ADN.

Agregó que “Argentina estaba bien confundida con pocos argumentos. Por ahí se crearon una oportunidad por un error de Bravo, pero no estaban llegado”.

“Con un poco más de ambición no sé si se gana, pero se pudo buscar algo más. Hubo dos jugadas por ambas bandas que llegar al costado del área de argentina y la pelota termina en los pies de Bravo… el giro, para atrás y atrás”, complementó.

Ya en el análisis individual destacó que “fue un partido en que Argentina jugó mejor el primer tiempo, complicó mucho y Bravo fue buena figura. Chile reacciona y aprovecha el bajón habitual de Argentina. Genera una gran ocasión de gol a través de Pulgar, para mí el mejor de la cancha en Chile con Mena, Bravo y Maripán”.

Y se quedó con el central de la Roja, muy criticado tras los anteriores duelos contra Argentina y Bolivia por eliminatorias a Qatar 2022. Para Guarello, Guillermo Maripán cumple más que cualquier otra cosa y explica por qué cae en errores de los que tácticamente no es culpable.

“Hay que dimensionarlo bien a Maripán porque te gana todas en el área por arriba, no le ganan una. Bien Vargas madrugando a todos en el rebote. Primer penal que pierde Vidal en la selección chilena en tiempo regular, y gran ataja de Emiliano Martínez, porque era un balazo”, expuso.

Sentenció que “hay un aspecto para analizar a Maripán que es muy importante: jugar por la izquierda y salir con el perfil zurdo lo complica mucho, realmente le exigen precisión donde no la va a tener porque no maneja la zurda. En el mano a mano anduvo bien, por arriba ganó casi siempre. O sea, en la marca estuvo muy bien, hizo un gran partido. Pasa que en algunos rechazos por pegarle con la zurda no le salieron bien. En general estuvo muy bien. Siempre hay chivos expiatorios, pero Maripán es un gran aporte”.