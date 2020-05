Joven delantero de padre chileno da el gran salto a la Premier League

Con solo 19 años, un futuro promisorio se abre para el delantero Sebastián Soto. El joven atacante de padre chileno, madre mexicana y nacionalidad estadounidense tiene camino pavimentado para llegar a la Premier League.

Soto juega para el Hannover en la Bundesliga, pero su contrato finaliza y de inmediato los tentáculos de la poderosa Premier League lo alcanzaron. Según anticipa Diario Bild, el Norwich City tiene prácticamente sellada su contratación.

"Después de pasar los exámenes médicos, Soto firmó su nuevo contrato con los Canarios (así le dicen al Norwich) hasta 2023. Todo se desarrolló en Hannover, debido a las restricciones que impone el coronavirus y por el momento no viajará a Inglaterra", asegura el reporte.

La historia de Soto es original. Nacido en Estados Unidos, estuvo durante toda su formación en las selecciones menores del país del norte. Incluso anotó cuatro goles en su última participación, que fue para el Mundial Sub 20 de Polonia.

Sin embargo, el delantero todavía puede jugar por Chile o México. "Todavía no me he puesto en la posición de decidir en dónde jugaré a nivel de selección adulta. En eso estoy, todavía no he tomado una decisión", decía hace un año.

Según informaba ESPN en agosto pasado, el jugador había sido contactado por Reinaldo Rueda para que evaluara la posibilidad de actuar en el último Sudamericano Preolímpico, pero finalmente no estuvo en la convocatoria.

Soto había saltado en 2018 del fútbol norteamericano a las divisiones inferiores del Hannover, equipo con el que debutó en la Bundesliga en abril de 2019. En la presente temporada suma dos partidos y su equipo juega el domingo contra Dynamo Dresden por la segunda división.

Las últimas informaciones indican que el delantero pudo estar en los amistosos que había programado Estados Unidos en marzo, pero fueron suspendidos por el coronavirus.